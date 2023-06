La Tora y Nacho Castañares se conocieron en la casa de Gran Hermano y se enamoraron perdidamente el uno del otro. Durante el aislamiento, fueron una gran compañía y se apoyaron mutuamente. Lo mismo sucedió con Coty Romero y el Conejo, Daniela Celis y Thiago Medina y Juliana Díaz y Maxi Guidici. Sin embargo, tuvieron que separarse cuando el público eligió que Lucila se vaya. Por su parte, el rubio llegó hasta la final, por lo que pasaron mucho tiempo separados.

Ahora, La Tora y Nacho Castañares retomaron lo que comenzó allí dentro y tienen una hermosa y estable relación. Sus seguidores opinan constantemente, pero ellos siguen en la suya y desmienten los rumores que salen, como el de una posible pareja abierta, por ejemplo. En esta desmentida, ambos reconocieron que no podrían tener un vínculo tan liberal por el momento. "No, creo que somos muy celosos y nos costaría un montón. El tema de la confianza...", lanzó Lucila. Él concordó con ella y planteó: "No estamos preparados todavía para eso. Respetamos a los que lo deciden así pero nosotros dos no".

El look preppy de La Tora

Recientemente, en Fuera de Joda, el programa de Streaming que hacen junto a Daniela Celis y Julieta Poggio, La Tora y Nacho Castañares hablaron de su reencuentro luego de algunos meses separados por el aislamiento que implica el reality de Gran Hermano. La conversación se puso picante, así que revelaron todos los detalles de aquel encuentro íntimo.

Los picantes detalles que revelaron La Tora y Nacho Castañares sobre su primer encuentro íntimo

En la charla, La Tora comentó que se sentía muy angustiada por la ausencia de Nacho Castañares. Entonces, tan pronto como terminó el programa en esa lujosa gala y él salió de la casa, Lucila quiso verlo y le pidió permiso al psicólogo. "Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo, Nacho y Juli todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él", comentó en el programa.

Después, pasó a comentar el acuerdo al que llegó con el psicólogo para poder verlo. "Realmente lo quería ver, quería saber de él, cómo estaba y demás... Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas. No le des tanta información del afuera", reveló La Tora.

La Tora y Nacho

Ahí, La Tora comenzó a ponerse un poco nerviosa, aunque siguió recordando el encuentro sin mucho lujo de detalles. "Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada", dijo con timidez. Rápidamente, demostrando su descontento, Daniela Celis atacó y dijo: "No cuenta nada al final, qué me importa lo que hablaron, quiero saber cómo fue".

La Tora se sintió sola y lo apuró a Nacho Castañares para que la ayude: "Contá vos, hacete cargo. Ponete los pantalones, dale". Entonces, él dijo: "Estuvo re bien, fue muy lindo". Julieta Poggio, ni lenta ni perezosa, les preguntó con picardía: "´¿Hicieron el amor o cog...?". Entonces, La Tora cerró con una picante frase: "El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana".

