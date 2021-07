MasterChef Celebrity 3: Germán Martitegui confirmó cuándo regresará el reality

A pocos días de que la segunda edición de Masterchef Celebrity llegara a su final, ya se sabe que la producción del ciclo culinario trabaja intensamente para la nueva entrega que planean para el programa. Mientras aún todo es muy reciente, Germán Martitegui confirmó la fecha del regreso del reality del que es jurado.

En una entrevista radial que mantuvo con con María O'Donnell, y como una metida de pata, el chef reveló detalles de la nueva temporada de Masterchef.

Martitegui contó que dentro de este 2021 comienzan con las grabaciones de la tercera temporada pero que esta recién verá la luz en 2022, debido a que Telefé apuesta a otro de sus grandes programas: Bake Off, con la conducción de Paula Chaves y un jurado renovado con Dolly Irigoyen, quien participó como invitada en varios programas de MasterChef Celebrity, y Damián Betular y Pamela Villar quienes ya habían sido parte del reality en sus dos ediciones anteriores.

"Empezamos a grabar MasterChef 3 este año pero saldrá al aire el año que viene. Ahora tengo mi restaurant y otras cosas por abrir y siento que no estoy haciendo nada por la cantidad de horas que lleva MasterChef", fueron las palabras del jurado dejando entrever que recién se esperará al próximo año para ver la tercera temporada.

"Bake Off Argentina": jurado confirmado y todos los detalles de la nueva edición que reemplazará a Masterchef

"Bake Off Argentina" es un hecho y este año volverá a la pantalla de Telefé con un renovado jurado y una convocatoria a nuevos aspirantes. Como ya se rumoreaba, Paula Chaves será nuevamente la encargada de conducir el programa culinario.

La premisa de "Bake Off" es contar con participantes que sean ajenos al medio artístico o culinario y que pese a tener experiencia no trabajen directamente en la cocina. Esta última disposición ha sido establecida luego del escándalo que se vivió con Samatha Casais, que quedó descalificada y se terminó consagrando como ganador a Damián Basile.