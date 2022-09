La última canción de Tini Stoessel estaría dedicada a Sebastián Yatra: las purebas que lo confirman

Tini Stoessel lanzó "El Último Beso" junto a Tiago PZK que en este momento se encuentra en el segundo puesto en las tendencias de YouTube con más de cinco millones y medio de visualizaciones. Para sorpresa de algunos, los fanáticos encontraron en la letra algunas señales que indican que podría estar dedicada a Sebastián Yatra.

"Y ahora que no estás tu escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti, estoy conviertiendo en money, el tiempo que perdí", esta estrofa que interpreta Tini Stoessel haría referencia a "Oye", canción que grabó junto a su expareja Sebastián Yatra.

Pero eso no es todo, los fans comentaron en las redes que la artista canta "Me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde". Y curiosamente, el vocalista colombiano entona "Se me hizo tarde ese es el precio por ser cobarde", en la letra de "Tarde".

Esa sería la sutil respuesta de Tini para lo que expresó su expareja en su canción. Lo cierto es que hasta el momento la intérprete de "Carne y Hueso", canción que también se rumoreaba que escribió para Yatra, no se expresó al respecto de las versiones que indican que le cantó a su exnovio.

Rodrigo De Paul aseguró que Tini Stoessel es el amor de su vida

A través de su cuenta personal de Instagram, la secundaria que abrió prácticamente junto con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul compartió una postal en la que aseguró que la cantante es el amor de su vida, afirmación que sorprende a los seguidores que no pudieron comentar nada.

"Amor de mi vida", escribió el jugador de la Selección Argentina de fútbol junto a muchos corazones. Lo curioso de la publicación es que tiene bloqueados los comentarios, por lo que el centrocampista dejó en evidencia que no está dispuesto a leer a los haters en las publicaciones de amor junto a su actual pareja.