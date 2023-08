Lali Espósito vive su sexualidad con total libertad, lo que le permitió entender que no es necesario un vínculo amoroso para pasarla bien y así lo disfruta desde que se asumió bisexual. Sin embargo, en las últimas horas, reveló el verdadero motivo de su soltería.

Como ya todos saben, Lali Espósito se caracteriza por su sentido del humor y desde la pandemia por el Coronavirus, comparte desde su cuenta personal de TikTok divertidos videos con los que hace reír a carcajadas a sus seguidores.

En esta oportunidad, Lali se filmó riéndose asombrada por los límites que se exceden por un filtro de dicha aplicación que te da el motivo de tu soltería. "Ya llegamos a unos límites heavys, ¿no? el TikTok es capaz de decirte por qué estás soltero. Ay chicos, por Dios, no caigan", sentenció la cantante.

Seguido a eso usó el polémico filtro que le vaticinó: "Solo le gustas a viejos", lo que la hizo estallar de risa. Cabe destacar que no es la primera vez que Lali se divierte con esta herramienta de la aplicación.

La anécdota desconocida de Lali Espósito y la China Suárez

En una entrevista con un medio español, la actriz recordó un momento gracioso que vivió junto a la China Suárez durante una gira de "Casi Ángeles": "Nos fuimos a dormir y en la oscuridad de la noche me dice 'La, Lali' y le digo '¿Qué China?' y me dice '¿Dónde estamos?' o sea real, habíamos llegado, habíamos trabajado, nos habíamos ido al hotel y ella no se dio cuenta en qué país estábamos".

"En la interna siempre nos acordamos de esto como 'che, ¿te acordas de esto? qué bizarro", agregó Lali Espósito quien confesó que más allá de la vorágine de vivir a un ritmo impensado, disfrutaban mucho de la gira que hicieron todos juntos.