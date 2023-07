Lali Espósito y la China Suárez cultivan su amistad desde que son muy pequeñas, ya que juntas trabajaron en "Chiquititas" y en "Teen Angels" donde compartieron aún más tiempo unidas debido a la gira musical que hicieron cuando terminó la novela.

Fue en medio de esa exitosa gira que las actrices vivieron una situación inusual que Lali Espósito recordó y reveló en una entrevista con "No Lo Hagas Fácil". "Durante toda la gira de Latinoamérica que estuvimos en 10 países en una semana y nosotras dormíamos juntas, compartíamos habitación", relató la cantante en primera instancia.

Seguido a eso, Lali continuó: "Nos fuimos a dormir y en la oscuridad de la noche me dice 'La, Lali' y le digo '¿Qué China?' y me dice '¿Dónde estamos?' o sea real, habíamos llegado, habíamos trabajado, nos habíamos ido al hotel y ella no se dio cuenta en qué país estábamos".

"En la interna siempre nos acordamos de esto como 'che, ¿te acordas de esto? qué bizarro", agregó Lali quien confesó que más allá de la vorágine de vivir a un ritmo impensado, disfrutaban mucho de la gira que hicieron todos juntos.

Lali Espósito y la China Suárez en "Teen Angels".

Cómo recuerda Lali Espósito la etapa de "Teen Angels"

"La verdad es que yo me acuerdo de esa época y era un viaje de estudio constante, de amigos y nosotros nos habíamos puesto de novios, todos, obvio. Yo me había puesto de novia y viste que te pasa eso porque al final son las personas que ves, a las que querés y con las que compartís", expresó la intérprete de "Disciplina".

"Lo vivimos como los adolescentes que éramos, nunca dejas de ser ese adolescente disfrutón de cada cosa loca que te pasa", cerró Lali Espósito dejando en claro que más allá de la rutina, se divertían mucho durante los viajes.