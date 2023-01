Lali Espósito en la televisión española: el look y un beso

Lali Espósito participó en el programa “El Hormiguero” de la televisión española y no solo brilló por su look sino que se pudo ver la química que tiene con su compañero de serie el actor Miguel Ángel Silvestre.

La actriz, lució un vestido rojo de lentejuelas de la diseñadora española Ze García que tiene un valor aproximado de 1200 euros. Es un modelo drapeado a mano, corto, ajustado. Con cuello alto, mangas largas y con un cierre invisible.

Lali antes de salir a escena con su look total red

Lali lo acompañó con botas en color rojo, de caña corta y plataforma. El pelo oscuro, ya que atrás quedó el rubio, lo lució suelto y un maquillaje en que se destacaron los labios. Sus seguidores afirman que eligió el color rojo porque precisamente está promocionando la serie “Sky Rojo” que se podrá ver la nueva temporada en Netflix.

El beso de Lali y Miguel Ángel Silvestre: ¿solo buena onda?

La cantante no es la primera vez que asiste al programa "El Hormiguero", pues estuvo en otras oportunidadess con motivo de la promoción de la serie, y al igual que en esa ocasión estuvo con su compañero, el actor Miguel Ángel Silvestre, antes de salir al aire se podía ver la buena onda que hay entre ellos.

Luego Lali contó la emoción que sintió cuando interpretó el Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo en Qatar y dijo: "Fue un calvario porque yo estaba de paseo disfrutando como una turista más y tenía la voz tomada porque había estado en una fiesta la noche anterior", explicó.

La cantante relató lo que sintió cuando le propusieron su participación y dijo en la televisión española: “Yo no puedo hacer esto, dije. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés o que no sos digna de semejante oportunidad. Pero estaba con un grupo humano del bien, amigos que me empezaron a decirme que podía", aseguró.

Lali recordó que le pidió a su productor que le mandara una pista con su tono, que cuando fue aprobar no estaba esa versión y que luego en el momento de cantar pusieron la pista y pudo ser parte de ese hecho inolvidable.

Su compañero de elenco la escuchaba atentamente y se divertía con el relato de Lali, pero hubo más, pues antes de despedirse ella dio a entender que quería un beso y como sucede en los finales felices Miguel Ángel Silvestre la besó.

Solo es buena onda, pero no es la primera vez que la argentina y el español se besan, el tiempo dirá.