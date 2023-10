Peter Lanzani confirmó que está de novio: "No es del medio"

Peter Lanzani, conocido por su discreción en cuanto a su vida personal, dejó a todos sorprendidos durante la entrega de los Premios Cóndor 2023 al confirmar abiertamente que se encuentra en una relación sentimental que lo hace sentir "feliz y pleno".

A lo largo de su trayectoria, Lanzani ha sido muy reservado en lo que respecta a su vida amorosa, destacándose únicamente por dos romances que se hicieron públicos: uno con Lali Espósito, y otro con Tini Stoessel, relación que abarcó los años 2013 a 2015. Desde entonces, el actor ha mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales, evitando los reflectores y las redes sociales.

Sin embargo, el pasado fin de semana, Peter Lanzani asistió a la entrega de los Premios Cóndor 2023, un evento destacado en la industria del cine argentino, donde no solo se celebran los logros cinematográficos, sino que también brinda la oportunidad de conocer más sobre las vidas personales de los artistas.

Peter Lanzani con nuevo amor

En una entrevista con la notera de "Implacables," Lanzani compartió no solo sus emociones en relación a su próximo gran proyecto como actor, director y productor en una biopic sobre la vida de Luca Prodan, el icónico líder de Sumo, sino que también habló sobre su vida amorosa, algo que ha mantenido en estricta privacidad en los últimos años.

La notera no pudo evitar abordar el tema, haciendo referencia a los rumores recientes que vinculaban a Lanzani con una joven de La Plata. El actor respondió con una sonrisa: "¿Con una chica de La Plata? No, es mentira. Estoy en pareja, pero no es una chica de La Plata".

"Estás en pareja, eso es lo importante", acotó la cronista y el actor asintió con alegría: "Sí, sí. Por suerte, sí".

Lanzani también aclaró que no está conviviendo con su nueva pareja y que no está relacionada a la industria del entretenimiento.

