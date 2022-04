Instagram

Hasta Madrid, donde está por estos días Lali Espósito, llegó el desgarrador video de Agustina, una niña de 6 años a quién su tía grabó cuándo hablaba del maltrato y el bullying que sufría en el colegio.

El llanto de Agustina conmovió a Lali Espósito y como un noble gestó, la artista le mandó un video donde le pide que sean amigas y la invita a que esté presente en sus conciertos de Buenos Aires y también cuando tenga fecha en Mendoza.

Lali Espósito le mandó un emotivo mensaje a Agustina, la nena que denunció bullying.

«Este video es para mi amiga, hermosa, Agustina. Yo soy Lali, Agus, yo no sé si vos me conocés, pero yo a vos sí y digo “mi amiga”, porque me encantaría ser tu amiga», le dijo Lali a la pequeña, quien logró conmoverla con sus declaraciones y llanto.

“Quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor. Decirte que me estoy enterando de que sos muy hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. ¡Me lo dijo tu mamá Verónica!”. Continuó la cantante, en el tierno y muy positivo mensaje para Agustina.

Recordemos que la niña, con tan solo 6 años de edad, dijo que ya estaba cansada y harta, de que en su colegio le digan “Gorda chancha”. Llorando pidió no volver más a la escuela y su tía la grabó y se encargó de subirlo a las redes, donde se hizo viral.

“Quiero mandarte un beso muy especial, decirte que vos soy muy especial, que vos sos una reina total”, le dijo Lali a su nueva amiga. Lali la animó a que no llorara más y la invitó a que elija ser feliz y que piense en todas las personas que tiene a su alrededor y que la aman mucho.

Lali le aconsejo que ponga música, que baile, para que la pase bien. “Te quería invitar, yo sé que sos de Mendoza, pero te quería invitar a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como merecés”.

“Preciosura, te mando un beso. ¡Espero verte pronto!”. Con estas palabras la cantante cerró el especial saludo para Agustina, quien no la está pasando bien en la escuela y seguramente el saludo de Lali Espósito, el ánimo de la pequeña va a mejorar.

Lali Espósito será la presentadora de los Premios Platino

La cantante Lali Espósito será la presentadora de los Premios Platino que tendrán lugar el próximo 1 de mayo en el IFEMA, Palacio Municipal de Madrid, España. Junto a la cantante, estará el actor español Miguel Ángel Muñoz.

A esta importante gala que premia lo mejor del cine Iberoamericano, asistirá también la China Suárez, quien confirmó su asistencia para entregar una de las estatuillas plateadas. Una noche sin duda donde las figuras argentinas dejarán el nombre del país muy en alto, empezando por Lali Espósito.