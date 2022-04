El video de Lali Espósito a los besos con uno de los actores de Sky Rojo

Lali Espósito está viviendo a full su soltería sin prejuicios ni pruritos. La actriz, que está instalada en Madrid por el rodaje de Sky Rojo 3, sorprendió a sus seguidores con un apasionado video.

Para conmemorar el Día Internacional del Beso, que se celebró el pasado 13 de abril, la cantante subió un video a puro chape con Asier Etxendía, el villano de la serie española de Netflix.

El actor también fue protagonista de Velvet y en Sky Rojo interpreta al dueño del prostíbulo donde comienza la historia. Asier tiene 45 años y hace más de diez que está en pareja con José Luis Huertas con quien tiene una productora llamada Factoría Madre Constriktor, responsable de que algunas obras suyas, como 'El intérprete'.

Antes de generar dudas con este video, Lali Espósito fue vinculada a Miguel Ángel Silvestre, otro de los actores de la ficción con quien también subió algunas fotos. Sin embargo, la artista se encargó de aclarar que lo que une a su colega es una linda amistad que quedó reflejada en cada una de sus publicaciones.

Lali Espósito y Asier Etxendía.

Lali Espósito, muy cerca de un reconocido actor

Desde su arribo a España, Lali Espósito fue vinculada en distintos rumores de romance. Primero, se dijo que fue vista a los besos con la cantante Lola Índigo, pero un nuevo video la mostró muy cerca del actor español Diego Domínguez.

A pesar de las imágenes en la que coquetean en una fiesta, uno de los protagonistas de ATAV aclaró los tantos. "Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”, dijo para explicar lo sucedido.

“En ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada. Yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y me importa es hablar de ello y no nada de esto, pero el sensacionalismo termina ganando", agregó.