Lali Espósito habló sobre la posibilidad de convertirse en madre con Santiago Mocorrea

En la noche del jueves Lali Espósito lanzó su nuevo hit “Lo que tengo yo” y el video se convirtió rápidamente en uno de los más vistos. Tras el lanzamiento, la joven cantante brindó una entrevista con Los ángeles de la mañana en donde entre muchos temas habló sobre la maternidad.

Lali está en pareja desde hace cuatro años con el empresario Santiago Mocorrea con quien convive y con quien actualmente pasa la cuarentena preventiva y obligatoria.

En medio de este contexto, Ángel de Brito le consultó a la cantante si entre sus planes de pareja estaba el de la maternidad. Sin vueltas, Lali se sinceró: "Uno pone de excusa el trabajo, prestarle atención a la privacidad es algo que no hacía hace un tiempo, y ahí entra el universo de la maternidad, es algo que me da miedo, me parece una tarea tan increíble que me aterra", aseguró Espósito.

En la charla la cantante dejó en claro no estar lista aún y reveló que su novio sí quiere convertirse en padre con ella.