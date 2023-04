En Nadie Dice Nada, el programa de streaming de Pluto TV, suelen llevar figuras de gran repercusión, hasta artistas internacionales, y en esta ocasión invitaron a Lali Espósito por segunda vez. En el ciclo, normalmente los invitados se sientan como uno más y participan de los debates, pero la cantante metió la pata en vivo.

Se trata del noviazgo, hasta ayer secreto, entre Flor Jazmín Peña y Agus Franzoni, dos personajes que justamente se encontraban en el piso. Había especulaciones de que estaban en pareja, pero ellos nunca lo confirmaron en el programa pese a sus distintas fotos en redes sociales.

Flor Jazmín Peña y Agus Franzoni.

Mientras en el estudio se encontraba el conductor del programa, Nico Occhiato, charlando con Flor, Lali y Santi Talledo, otro de los invitados, debatieron sobre: ¿es mejor estar en pareja con un amigo o con alguien que recién conocés? Cuando le preguntaron esto a la cantante, fue cuando se quiso meter bajo tierra al develar el romance que no estaba confirmado.

Imagen reciente de Lali.

Nico le comentó: "Flor está del lado de que con un amigo es mejor", al escuchar eso, Lali respondió sin filtros: "porque es su historia de vida". Al escuchar la risa del piso, la cantante pensó que se había equivocado y siguió: "¿no era tu amigo tu chico?".

Al darse cuenta de lo sucedido, Lali se sintió avergonzada, sin embargo, Flor Jazmín se lo tomó con mucho humor y acotó divertida: "¿Les podrá confirmar una relación la mismísima Lali?".

Por último, Nico Occhiato bromeó: "Esa era otra, esa era Nati Jota", haciendo referencia a la ex panelista del programa. Tras su historia de amor con Magalí Tajes, influencer y escritora argentina, que finalizó en mayo de 2020, Flor no blanqueó ningún romance, al menos hasta ahora que Lali la ayudó con eso.

Lali Espósito reveló que jamás besó a Lola Índigo

Luego del estreno de "N5", los rumores de amorío que involucraban a Lola Índigo y Lali Espósito revolucionaron las redes. Además, se había viralizado un video donde supuestamente se las veía a ambas juntas en una fiesta.

Sin embargo, Lali confesó recientemente: "Voy a contar algo. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente. No me besé nunca con Lola Índigo, la amo".

Imagen reciente de Lola Índigo.

Por último, la cantante argentina confesó: "¿Le daría un beso? También, pero no es Lola la que estuve besando, es otra". Sin embargo, la cantante dejo la puerta abierta a una posibilidad de un romance al decir que le gustaría besarla.