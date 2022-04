Lali Espósito se emocionó hasta las lágrimas al dar una noticia en vivo

Lali Espósito venía anunciando desde hacía días que este lunes iba a hacer un Vivo en su Instagram para contar una noticia. A las 19hs se dio la cita y ante casi cuarenta mil personas la cantante anunció que el 23 de junio dará un show en el Luna Park.

"Después de 1160 días vuelvo a tocar en mi amada Buenos Aires. Vuelvo a tocar en mi amado Luna Park. Tenemos fecha de show... me voy a poner a llorar", comenzó diciendo Lali Espósito frente a cámara mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y se sonreía al mismo tiempo. Y continuó: "Ay, qué emoción. Después de 1160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del or..., después de haber estado físicamente en otro país haciendo algo increíble como esta serie pero alejada de mi ciudad y de los conciertos... ¡tenemos fecha de show en el Luna Park, carajo!".

Lali Espósito en el Vivo de este lunes.

Luego la actriz de Sky Rojo contó que la fecha será el 23 de junio, dentro del "Disciplina Tour". "Estoy en shock. En un rato están las entradas a la venta. Lo digo y no lo creo. Hace mucho que no doy un show".

Por supuesto sus amigos famosos que estuvieron del otro lado festejaron la noticia. Nicki Nicole fue una de ellas, quien escribió: "La vas a romper".

Finalmente, a veinticinco minutos de comenzado el vivo de Instagram, Lali Espósito se despidió con un "Gracias, los quiero".

Lali Espósito dará un show en el Luna Park.

Lali Espósito y Tini Stoessel: La nueva foto que confirmaría un proyecto juntas

Lali Espósito y Tini Stoessel estuvieron juntas en Madrid. Eso es un hecho. También se podrían casi confirmar los dos rumores que vienen circulando desde que la ex de Mariano Martínez saludó a su colega por su cumpleaños días atrás: Que tienen una relación buenísima y que se viene un proyecto que las incluye a ambas.

Esta tarde, el fotógrafo Santiago Alvira que vive en Madrid, España, publicó en sus redes un posteo con una serie de imágenes de diferentes momentos. En dos de ellas se podían ver a Lali Espósito y a Tini Stoessel.

En la foto en la que están ellas sos solas, se puede ver que es en un estudio de grabación. Seguramente sea en el mismo lugar que en la foto que subió Lali Espósito para saludar a Tini Stoessel en su cumpleaños.

Lali Espósito y Tini Stoessel.

La otra imagen que publicó el fotógrafo es grupal. En ella están Lali Espósito, Tini Stoessel, el actor argentino Diego Domínguez, la maquilladora Barbarita Juri y la emprendedora Carolina Gil.

Por el look de Tini Stoessel, se podría precisar que ese encuentro fue en febrero de este año. El 6 de ese mes, la artista posteó una serie de fotos en Madrid con el mismo outfit. Incluso llevaba la misma cartera lila de Prada y en una de las fotos está con Carolina Gil, una de sus más amigas, que también apareció en la foto grupal.