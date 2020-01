Lali Espósito celebró su tercer aniversario con un romántico mensaje

A pesar de mantener la vida privada de su pareja lejos del asedio mediático, Lali Espósito no dejó de lado su aniversario para dedicar un emotivo mensaje a Santiago Mocorrea.

La pareja cumplió tres años y la cantante compartió un post con fotos inéditas. "3 años Juntos...juntisimos! Aunque no sea “lo tuyo” esto de las redes quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo Santi", expresó junto al álbum de imágenes desconocidas.

Enamorada del empresario, Lali aseguró que no tiene en sus planes casamiento pero si aceptaría pasar por el altar si él se lo propone. "Yo no soy muy del casamiento, o por lo menos nunca tuve ese sueño tan claro de ‘ay, me quiero casar’, pero si me lo propusiera Santi, que lo amo, le diría que sí… ¿cómo no me voy a casar? Me encanta", dijo.