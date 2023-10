Ángel De Brito se caracteriza por ser una persona que dice siempre lo que piensa. En este caso, el periodista arremetió contra Karin Cohen por sus recientes dichos de la traumática separación que tuvo con Guillermo Andino. Lo que generó el malestar del conductor de LAM es que cuando fueron a buscarla a la periodista, ella dijo que esa nota "atrasaba 20 años".

Hace unos días, Karin Cohen tuvo un mano a mano con Infobae en donde le preguntaron sobre su relación con Guillermo Andino y confesó: "Pase lo que tenía que pasar en ese momento. Tenía 28 años, era mi compañero y era todo muy normal. Se sufrió, pero ya pasó". Entonces, los noteros de LAM fueron a buscarla. "En serio esto atrasa como veinte años. Hable de eso porque era un contexto de entrevista, me lo preguntaron y contesté. No tengo nada que decir al respecto sobre esto. Pasaron 20 años, mucha gente no sabe ni de que estamos halando. Le mando un besito a LAM", dijo en la nota la periodista.

Ángel De Brito arremetió contra Karin Cohen por sus dichos sobre Guillermo Andino

"La verdad no entiendo. Le hacen mano a mano a todos. Ella contesta, entonces ella es la que atrasa porque le preguntaron y ella respondió de la manera en que lo hizo", dijo tajante el conductor. "Acá (por el mano a mano) no atrasaba, pero cuando van los cronistas y ahí si atrasa. ¿Por qué no sos coherente Karin Cohen?", arremetió el periodista.

LAM: Ángel De Brito arremetió contra Karin Cohen por sus dichos sobre Guillermo Andino

Luego se dio un ida y vuelta entre las angelitas, en donde Fernanda Iglesias explicó por qué le dolía a Karin Cohen hablar sobre Guillermo Andino. "Ella habló sobre eso y utilizó la palabra violencia que no es gratuita, siendo ella una comunicadora. Que siempre fue correcta, pero si usas esa palabra, debería de aclarar. Andino no está contento con esto", explicó Ángel De Brito sobre los dichos de Karin Cohen sobre Guillermo Andino.

AF.