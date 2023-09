Ángel de Brito y Andrea Taboada mantuvieron una amistad durante muchos años. Además de ser colegas, los periodistas supieron llevar una relación muy estrecha de gran confidencialidad.

De hecho, la exangelita, era una de las panelistas fijas de LAM desde su origen y el conductor siempre quería que fuera así.

Ángel de Brito y Andrea Taboada.

Sin embargo, a partir de que Andrea Taboada anunció su despido de LAM en junio pasado a través de sus redes, parece que su amistad con Ángel de Brito fue de mal en peor.

"Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada", comenzó escribiendo la periodista. Y agregó: "No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros". Por último, la exangelita indicó que iba a "extrañar por siempre" a Ángel de Brito, por lo que quedó claro en ese momento que su amistad con el presentador aún estaba bien... aunque no por mucho tiempo.

Andrea Taboada.

Días después, Ángel de Brito habló en LAM y ya confesó que entre ellos las cosas no estaban tan bien como parecían.

"Tuvimos discusiones como tienen todos, pero nunca las hicimos públicas, por cosas personales que yo no voy a contar, si ella las quiere contar, está todo bien también", indicó el periodista. Y agregó: ""Discusiones tuvimos toda la vida con Andrea, viajamos juntos y hasta ahí veníamos perfecto, pero después pasaron cosas en el medio, pero está todo bien, no se rompió la amistad ni nada. Estamos en un momento de impasse de la amistad".

Ángel de Brito sigue distanciado de Andrea Taboada

Esta tarde, Ángel de Brito abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. Una de las consultas que le hicieron fue si dejó de ser amigo tanto de Andrea Taboada como de Pampito.

"Me bajé de esas amistades. Pero todo bien", aseguró el periodista.

Ángel de Brito y Andrea Taboada.

De esta manera, queda claro que entre Ángel de Brito y Andrea Taboada, por el momento al menos, no hay posibilidades de una reconciliación.