Ángel De Brito le puso los puntos a Flor Vigna en el Bailando 2023: "No seas maleducada"

Ángel De Brito se caracteriza por siempre decir lo que piensa o por preguntar cosas incómodas a los participantes, sobre todo cuando esta de jurado en el Bailando 2023. En este caso le tocó a Flor Vigna, la bailarina tampoco se quedó callada y se armó un ambiente tenso en la pista.

Ángel De Brito trató de "mala persona" a Flor Vigna y la bailarina no se quedó callada

El periodista de LAM se limitó a poner la nota y no decir ninguna devolución, esto le resultó raro a Marcelo Tinelli que le preguntó: "Pocas palabras para Flor, pasó algo?". "No digo nada porque después las jefas de coach se enojan. Flor está una semana hablando del tema, entonces los conformó con la nota y listo", respondió el jurado.

"Está bien. Por ahí me da miedo Ángel, igual somos amigos aunque ponga cosas muy feas de mí en redes", dijo la bailarina. "Pongo lo que pienso, No seas maleducada, te dije cosas lindas en la pista también", atacó De Brito. "Tiene un truco que en las cosas feas no te arroba", siguió Vigna.

"Si querés te arrobó en todas. Hay que mostrarse buena persona en cámara y también afuera. No necesito preguntarle a nadie porque vienen y me cuentan", fue el comentario picante de Ángel De Brito contra Flor Vigna. La bailarina le contestó: "Me podés decir que no soy talentosa, pero jamás que soy una mala persona".

