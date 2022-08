Fernanda Iglesias, panelista de LAM, aseguró en LAM que el chef de Telefe, Ariel Rodríguez, rechazó el pedido especial de Ricardo Montaner para que sea él quien le creara el menú para su cumpleaños.

El cantante venezolano y actual coach de La Voz Argentina, cumplirá 65 años el próximo 8 de septiembre. Según relataron en el programa de Ángel de Brito, el chef muy directo y sin tapujos, no le dio espacio al compositor de hablar, inclusive, de precios.

LAM aseguró que, Ricardo Montaner fue rechazado por el chef Ariel Rodríguez Palacios.

“¿El cocinero que le dijo que no le festejaba el cumpleaños a Ricardo Montaner fue Ariel Rodríguez Palacios?”, afirmaron las angelitas, Yanina Latorre y Fernanda Iglesias. Con base a lo informado en el programa, el chef fue categórico en su respuesta: “No hago eso”.

“Además, les digo esto, no sabía ni quién era Montaner”, aseveró Fernanda y agregó: “El chabón (Ariel Rodríguez Palacios) no conocía a nadie de la farándula, vive en su mundo”. Tal parece que el chef, con programa en Telefe Ariel en su Salsa, no le importa cuánto dinero le puedan pagar o quién sea el famoso, él no cocina en cumpleaños de nadie.

La razón por la que Ricardo Montaner le habría insistido, casi rogando para que fuera a cocinar su quinta al norte de Buenos Aires, es porque Ariel cocina muy rico y porque se lo recomendaron en el canal, ya que actualmente tiene programa allí, aseguró Fernanda. “Le hablaron de él, es exitoso… ¡Lo quería a él! ¿Viste cuando los famosos se encaprichan?”, declaró la angelita.

De acuerdo con los comentarios de Fernanda Iglesias, Montaner no podía creer que Ariel Rodríguez Palacios le haya dicho que no a él y que ni siquiera le haya dado espacio para hablar de dinero.

Ricardo Montaner ganó El Regreso en La Voz Argentina

Ayer se conoció el nombre del participante que luego de haber pasado por El Regreso, la versión digital del backstage de La Voz Argentina, tuvo una nueva oportunidad en el talent show de Telefe.

En este caso, fue Naiquén Galizio, quien, con más del 50% de los votos del público, volvió al programa como siempre ocurre en el programa, la nueva integrante tuvo la posibildiad de escoger y eligió a Ricardo Montaner como su nuevo Coach. La participante se enfrentó a Isabella Bistmans, Marcos Díaz y Polina Grace.