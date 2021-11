La vida de la familia Montaner no puede ser más plena en este momento con el embarazo de Evaluna y así lo demuestra cada integrante en sus redes sociales. Hoy se pronunció a través de su cuenta de Instagram Ricardo Montaner, quien compartió una hermosa y tierna foto de su hija mostrando su pancita de 4 meses de embarazo con un mono que le quedó espectacular y remarcó más su figura.

"Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a #Indigo. Yo creo que es nena, pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…", escribió el exitoso cantante en la publicación donde se ve a su hija totalmente radiante de amor y belleza.

Si bien si es varón Camilo y Evaluna le van a poner Indigo a su bebé la pareja ya manifestó que aún no saben el sexo del bebé que pronto se dejará ver y confirmará si es un varón o una niña, para quien aún no revelaron el futuro nombre.

Ricardo Montaner compartió una foto de Evaluna mostrando su gran pancita de 4 meses.

Evaluna Montaner habló de su embarazo y el misterio en torno al sexo de su bebé

Evaluna Montaner habló sobre su embarazo y cómo vive este especial momento junto a Camilo.

La joven, quien confirmó por un video la llegada de su primer hijo, se refirió a la primera etapa de gestación. "Fue horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, dijo en Teleshow.

Evaluna y Camilo decidieron dar la gran noticia con la presentación de Índigo, su nuevo tema, donde también confirman que será el nombre de su bebé aunque no dejaron en claro si esperan un niño o una niña. “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya", agregó.

Tras la confirmación oficial, la cantante de 24 años reveló también cómo se tomó su papá, Ricardo Montaner, la noticia. "Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, añadió.

Evaluna Montaner habló de su embarazo y el misterio en torno al sexo de su bebé.



FL