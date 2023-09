Zaira Nara estuvo en el lugar de Pampita porque la modelo tenía un viaje de trabajo ya pactado. El rol de jurado de la conductora dejo mucho que desear y los participantes opinaron al respecto. Lourdes Sánchez y Charlotte Caniggia fueron las que se mostraron molesta con la decisión de la producción.

LAM: Lourdes Sánchez y Charlotte Caniggia apuntaron contra el rol de Zaira Nara como jurado del Bailando

"A mí me parece una falta de ética, sobre todo por los demás participantes. No está bueno. Yo dije que a mí no me gustaría que un amigo me puntúe por ser su amiga, por ejemplo, Ángel es mi amigo, pero si me tiene que poner mal puntaje lo hace. De hecho, el 10 del otro día me sorprendió. No está bueno, porque llevo a algún amigo y sé que me va a poner 10", dijo filosa Lourdes Sánchez cuando le preguntaron por el rol de Zaira.

"A mí me cae bien Zaira, tiene linda energía, pero cada uno tiene su punto de vista. Lo vi bien a Kennys y los que no bailamos nos cuenta un montón, hay que valorar", explicó Romina Uhrig. "Raro, regalona, pero bueno ahora con Pampita estamos al horno, era un 10 a Kennys por más que se caiga", fue el comentario de Martín Salwe.

Después de Lourdes Sánchez la más picante fue Charlotte Caniggia: "Zaira Nara es divina, pero me parece que tiene que venir alguien más picante. Alguien que sepa como Flavio o Pachano. Es muy tranquila ella, debería de venir alguien que entienda más el show. Gente que sabe de técnica y baile, es lo que yo pienso y muchos piensan como yo".

