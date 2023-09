El Bailando terminó su tercera semana, polémicas, amores, desamores y un cambio en el jurado, Pampita tenía un viaje de trabajo a Nueva York y Zaria Nara fue a remplazarla por los días que la modelo va a estar fuera. Muchos participantes vieron con malos ojos a la conductora, algunos se lo dijeron en la pista y otros por fuera. En este caso, Brian Sarmiento habló sobre el rol de jurado de la hermana de Wanda.

Bailando 2023: Brian Sarmiento apuntó contra Zaira Nara por su rol de jurado

El participante visitó "Estamos Okey" y se refirió a su estadía en el certamen. "Vos y Juli son de mis parejas favoritas", le dijo Pampito. En el piso estaban discutiendo sobre la performance de Guido Záffora, el otro conductor, y mientras que estaba dando su opinión sobre el baile del periodista desde atrás se escucha: "Te cruzaste con Zaira por el puntaje". "Me crucé con Zaira, si", dijo el participante del Bailando.

"En realidad me pareció, no sé que opina Brian. Esto del favoritismo y regalar puntaje, no es conmigo ni con mi baile. Lo que hizo Zaira fue premeditar un 10 para Kennys Palacios, que me pareció que ya estaba arreglado, a mí no me gusta", opinó Guido. "Yo estaba viendo y apagué la tele. Es la verdad. Es que yo ensayo cinco horas al día, le estoy metiendo un montón para que después digan te pongo un 10 porque somos amigos", agregó el ex futbolista.

"Estas cagand... mi laburo, pero bueno también sé que es un show. Es una competencia también y estoy dejando todo. No me gusta Zaira porque no es objetiva, está todo bien con ella. Mañana si se da en la pista lo voy a decir, porque habló desde el respeto y puedo decir lo que me molesta, no me gusta meterme en quilombos, pero si me preguntan voy a opinar", explicó Brian Sarmiento sobre el rol de Zaira Nara en el jurado.

