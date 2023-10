Nazarena Vélez trabaja en los medios hace mucho tiempo y ha pasado cada momento de la televisión. En LAM, Ángel De Brito dio paso a un clip de LUZU en donde hablaban sobre LAM y sobre los programas de espectáculos. Entonces, la actriz reveló la amenaza que le hizo Jorge Rial cuando tenía un programa en América.

Nazarena Vélez reveló que Jorge Rial la amenazó y esto podría llevarla a un juicio

En el programa que conduce Nicolás Occhiato se planteó que el chimento es lo mismo que la información y que antes en los programas extorsionaban a los famosos. Ángel explicó: "No tiene por qué saber, pero el chimento es falso y la información es verídica, las famosas fuentes. Algunos programas extorsionaban, pero la mayoría no".

"Acá nunca", acotó Yanina Latorre. "Ni acá ni en otro. Yo lo aclaré por mí, no me hago cargo de otros", dijo el conductor. Nazarena Vélez tomó la palabra y expuso: "Algunos sí, yo me acuerdo, a mí me lo hicieron. Mil veces." "¿Cómo era?", preguntó De Brito. "Fundamentalmente a mí me pasaba con Jorge acá en América. 'No vayas a BDV, no vayas a lo de Viviana", acotó la actriz.

"Jorge Rial, me decía que no vaya o 'te hago mierd.' y era así. Una vez me dijo, yo lo conté acá", explicó Nazarena Vélez. Fernanda Iglesias la paró y le dijo: "Pará que por mucho menos le hizo juicio a Nancy Pazos." "A mí me pasó lo mismo, a mí me lo hizo y a Diego también, pero no digas la palabra", acotó Yanina Latorre de fondo. "Acá no tenía que ver el dinero, pero si tu carrera", cerró la actriz.

