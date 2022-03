Instagram

Jorge Rial fue duramente criticado por su colega y amigo, Luis Ventura. El reconocido periodista de América TV. habló con Cataliga Dlugi ayer en su programa de La Once Diez “Agarrate Catalina” y ventiló secretos sobre el nuevo presentador de “Sobredosis de TV”, los cuales no se habían mencionado antes.

Filoso con sus comentarios y en medio de una conversación que abordó los códigos que deben manejarse entre colegas del medio, Ventura afirmó que Jorge Rial y Nazarena Vélez tuvieron un affaire en otro momento de sus vidas.

Jorge Rial y Nazarena Vélez tuvieron un affaire según Luis Ventura.

Catalina tocó el tema de los archivos de las peleas entre Rial y otros famosos y entre ellos mencionó a Nazarena Vélez. Justo ahí, Ventura disparó su puntiagudo dardo directo a la diana: “Con Nazarena hay una historia paralela a la de siempre”. De inmediato, Catalina le preguntó, “¿Qué significa? ¿Amor?”.

“No. Pudo haber habido un touch. Esto yo te digo, se va a negar, pero la realidad es esa. Por lo menos había gente; hubo una mujer en el medio que la pataleaba, porque eso era lo que circulaba cuando había otros compromisos, entonces, no se podía decir abiertamente”, agregó Luis Ventura.

Volviendo al momento polémico que vive por estos días Jorge Rial con los diferentes colegas de algunos canales, incluyendo los propios de América TV, Luis comentó: “¡Está todo bien! Yo creo que cuando uno entiende el juego, de cómo se juega y no se vulneran los códigos, me parece bárbaro. Pero cuando a vos te favorecen los quebrás, pero cuando a vos te perjudican te quejás. Cuándo (Rial) habló de códigos, el código lo tenés que aplicar en tu vida, como una ley de vida si estás reclamando”, en referencia a las chicanas e idas y vueltas con Adrián Pallares, conductor de “Socios del Espectáculo”.

A Luis Ventura no le sorprendería que Jorge Rial y Romina Pereiro vuelvan a estar juntos

“Hay mucha gente que habla desde la nada, con total desconocimiento, tomando a pie juntilla lo que las redes sociales va transmitiendo. Yo hablo con conocimiento de causa. No entiendo por qué se sorprende la gente. En la vida real esto ocurrió muchas veces con otras parejas. ¿Cuántas veces fue y vino con Mariana Antoniale o con Silvia D'Auro?”, afirmó Luis Ventura.

A parte de su conocimiento de causa y de sacarle el archivo a Jorge Rial, Luis Ventura le aseguró a Catalina, que escuchó de uno de los dos protagonistas de la actual historia entre Rial y Pereiro, que no solo viven una fuerte crisis. “No están separados, sí están viviendo una profunda crisis, pero en la separación todavía no están”.