Yanina Latorre, Estefi Berardi y Carmen Barbieri están enfrentadas una vez más. Todo comenzó cuando la angelita aseguró que la capocómica junto a su panelista y Fede Bal se burlaron en vivo de Sofía Aldrey.

"No entiendo por qué a mí me llevan a Tribunales, pero al propio programa de Carmen, Mañanísima, fue su hijo y con Pampito, ella y esta chica que me hace el juicio hacían bromas sobre este tema", comentó Yanina en LAM. Esto ocasionó que la conductora de Ciudad Magazine estallara de furia, quien aprovechó su programa para liquidar a la panelista.

Carmen Barbieri y Yanina Latorre.

"Me hartaste, Latorre. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién es Latorre? ¿Se cree que es la dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? Sos estúpida y tarada. Estábamos jugando, yo lo que trato es que la gente en la casa se ría y disfrute", expresó Barbieri, para luego asegurar que llevaría a Yanina a juicio.

Seguidamente, Yanina le respondió con contundencia: "Yo no me voy a poner a tu altura Carmencita, porque cuando vos sos conductora de un programa de televisión y encara una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, saraza. Te gráfica, te muestra tu verdadera personalidad. Te haces la copada y no lo sos".

Pero el cruce no terminó allí, Carmen Barbieri entre lágrimas a la cámara este viernes, volvió a referirse a Yanina Latorre y la cuestionó por traer a la discusión el nombre de su expareja Santiago Bal. "¿Como dice que yo le limpiaba el culo? Esto de un hombre que está muerto. El papá de mi hijo, que no se puede defender. Murió en mis brazos, ¿Cómo permiten esto?, un hombre que sufrió tantos años cáncer. Si me engañó y me separé el padre de mi hijo", dijo la presentadora muy conmovida y lastimada por lo mencionado por la angelita.

Yanina Latorre destrozó a Carmen Barbieri y a Estefi Berardi

En este contexto, llegó el viernes por la noche y la nueva respuesta de Yanina Latorre, quien aprovechó los primeros minutos de LAM para fulminar a Carmen Barbieri y a Estefi Berardi. Notablemente furiosa, empezó recordando el escándalo que su excompañera de programa protagonizó con Benjamín Vicuña y la carta documento que este le envió.

"Cuando el pibe te mandó una carta documento, vos y Carmencita se reían de Benjamín Vicuña, de la China Suárez, los pibes y la amante. Querida no podés ni empezar hablar. Te burlaste de todo el mundo. A vos ya te corro porque a mí ya hablar con inútiles me mata", apuntó. "Y otra cosa, nueve juicios y nueve carta documentos Berardi, ya sé que estás en medio de un orgasmo tocándote porque saliste en LAM y para vos que yo te nombre te hace famosa. Para vos hoy te deseo el mejor orgasmo de tu vida. No tuve nunca un puto juicio. Ir a juicio es ir a un tribunal, sentarte y que haya un fallo. No llego porque los inútiles como vos me tienen tanto pánico porque soy la única creíble y que digo la verdad que me mandan carta documento. Y hay algo que le voy a enseñar a vos, a Pampito, al inútil del abogado y a la inútil de Carmen Barbieri que se llama libertad de expresión", agregó Yanina alterada.

"Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta, puedo contar que Carmen Barbieri le lavó el orto al marido porque lo contó ella y está grabado. Fuiste a un teatro, hiciste un monólogo entero riéndote de que al viejo no se le paraba y ahora, llorás. Sos una loca", lanzó.

Finalmente, Yanina Latorre dejó expuesta a Carmen Barbieri recordándole cuando se burló de desafortunado sucesos. "Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez, dijiste que Marixa Balli mataba novios, le sacaste el laburo. ¿Por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina", sentenció.

AM