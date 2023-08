Nazarena Vélez conquistó a la audiencia gracias a su destacada participación como panelista en LAM. Aunque su carrera en los medios de comunicación data de varios años, fue el programa de Ángel De Brito lo que la consolidó en la televisión.

Con 49 años, sus opiniones picantes y enfrentamientos con invitados, han sido una constante en su rol dentro del formato, pero desde su aspecto personal, se describe como una madre amorosa, mujer apasionada y abuela dedicada.

Asimismo, la vida de Nazarena Vélez tiene una cicatriz que, con el pasar de los años, todavía le genera dolor. Para la angelita, la familia es muy importante, cualquier acontecimiento que suceda en ella, la afecta emocionalmente. En varias ocasiones ha manifestado lo mucho que le interesa el bienestar de sus hermanos, hijos y nieto, no obstante, específicamente en el año 2010, el destino le tenía preparado un duro episodio que jamás vio venir.

Nazarena Vélez y su hermana.

Así fue el accidente de tránsito que ocasionó la muerte de Jazmín Vélez, la hermana de Nazarena Vélez

En la madrugada del 9 de abril del 2010, la hermana de Nazarena Vélez, Jazmín de tan solo 21 años, murió en un trágico accidente en la Autopista Perito Moreno, en el barrio porteño de Liniers. La joven, venía en el asiento trasero de un vehículo, sin cinturón de seguridad. El incidente ocurrió porque el conductor, de 17 años, se distrajo al observar un choque entre un camión y un auto. En ese momento perdió el control y chocó con la protección de la calzada.

La fuerza del golpe hizo que el auto saliera disparado hacia la otra dirección y ahí, volcó. La hermana de Nazarena Vélez salió despedida e impactó contra el suelo, provocando que su vida terminara de manera instantánea.

Nazarena, al conocer la noticia, se dirigió hasta el lugar del suceso y tuvo que ser atendida por los médicos por una crisis nerviosa que sufrió. Cabe destacar que en esa época, la vedette se encontraba embarazada de Thiago, su hijo menor.

Por su parte, Jazmín se fue de este mundo de manera inesperada y dejó a un hijo de tan solo un año y medio. Por muchos años, la madre de Barbie Vélez se culpó por este accidente, pues pensaba que si ella no hubiera invitado a su hermana a vivir a Buenos Aires, tal vez continuaría con vida. Así lo reveló meses atrás en una charla profunda en LAM.

"Nos amábamos con locura. Me enojé esa noche. La culpa la tuve durante muchísimos años de haberle dicho que venga a vivir conmigo, le dije que se vaya de Puerto Madryn y que venga conmigo. Yo pensaba que si ella estaba en Puerto Madryn capaz que estaba viva", reveló una afectada Nazarena Vélez. Posteriormente, afirmó que tras un intenso trabajo interno, pudo entender que ella no tenía la culpa y que lo que sucedió aquella noche, es uno de esos sucesos del destino en donde no tienes el control y que a veces cuesta aceptar. "Después entendí que no era mi culpa, porque sino me iba a volver loca. Sino que era así, era el destino, que hice lo mejor, que me la traje para que sea feliz", sentenció.

