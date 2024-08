Wanda Nara volvió a la Argentina luego de sus vacaciones junto a sus hijas, Isabella y Francesa Icardi. Sus días de descanso estuvieron divididos en varios destinos, la modelo comenzó por Brasil, siguió por los parques de Disney, viajó a Tulum, México y los últimos días fueron en Miami.

Wanda Nara volvió de sus vacaciones junto a sus hijas, Isabella y Francesca Icardi

Al llegar al país, Wanda se encontró con la cronista del programa de Ángel De Brito, 'LAM', y contestó sobre todos los temas que la involucran. Habló de su trabajo, de cómo está su salud, de su relación con Mauro Icardi, del escándalo con el ex presidente Alberto Fernández y, sorpresivamente, habló de L-Gante y la China Suárez.

Wanda Nara volvió a la Argentina y habló de todo

Recordemos que Wanda Nara se va a instalar un tiempo en el país porque empieza con las grabaciones de 'Bake Off' para Telefe. La modelo será la conductora de este reality que, esta vez, los participantes serán famosos.

Wanda Nara en Disney junto a sus hijas, Isabella y Francesca Icardi

Wanda volvió junto a sus hijas, Isabella y Francesca Icardi, y su mejor amigo, Kennys Palacios, que también fue parte de estas increíbles vacaciones. La modelo vuelve relajada y con todas las pilas para empezar a trabajar, en la nota que dio para 'LAM' adelantó que este fin de semana se la va a ver en algo que nadie espera, pero no contó mucho más.

Wanda Nara volvió a la Argentina y habló de cómo sigue su salud

Apenas aterrizó en Ezeiza, Wanda Nara dio una nota para el programa 'LAM' de América. Lo primero que le consultaron los cronistas fue cómo estuvieron sus vacaciones a lo que la modelo respondió: "Lindo, muy lindo. Ya mañana empiezo a trabajar".

Wanda Nara habló de su trabajo y su salud en su vuelta al país

En ese momento le preguntaron dónde comienza a trabajar y Wanda explicó: "En Telefe, haciendo la conducción de Bake Off. Empezamos con el pack week que es como toda la promoción y ya la semana que viene arrancan las grabaciones".

Luego del tema de su trabajo, los periodistas le consultaron cómo estaba de salud. Wanda respondió: "Bien, estoy muy bien", "¿Con controles? Me imagino que dan todos los resultados positivos". La modelo contestó "Si, a veces si, a veces no, pero todo bien. La verdad que estoy muy tranquila, estoy bien".

Wanda Nara contó cómo está la relación con Mauro Icardi actualmente

En el momento de hablar sobre su relación con Mauro Icardi, Wanda no quiso contestar mucho porque estaba con sus hijas, solo declaró: "Estoy como ya comuniqué en mis redes sociales, que habrán visto. (...) Hay buena onda, la verdad que no tengo enemigos, entonces menos una persona que es familia. No tengo problemas con nadie".

Respecto al escándalo que envuelve al ex presidente de la Argentina, Alberto Fernández, Wanda solo opinó: "No tengo nada para decir, me solidarizo obviamente con Fabiola". Sobre L-Gante la modelo respondió lo que dijo siempre: "Siempre fue una relación de amistad, siempre dije lo mismo".

Wanda Nara habló de su vínculo con L-Gante

Después de esas declaraciones, los cronistas le consultaron sobre la China Suárez y las especulaciones que hay sobre las actitudes de cada una. Wanda explicó: "Las dos trabajamos hace mucho años en este medio y supongo que ninguna de las dos hace cosas para lastimar a la otra. Somos las dos madres, ya lo dije un montón de veces, es una historia terminada y pasada".

Wanda volvió a la Argentina y rompió el silencio

Nuevamente, Wanda Nara habló con los medios, dio su opinión y punto de vista de diferentes cosas que la envuelven. La modelo fue súper respetuosa y adelantó varias de las cosas que se le vienen en el ámbito laboral. Además, contó que se encuentra bien de salud y que sigue con su tratamiento.

