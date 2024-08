Wanda Nara demuestra constantemente su gran gusto sobre la moda marcando tendencia con sus looks. En medio de su viaje a México junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi, la modelo eligió una cartera de última moda para lucir en cada una de las fotos que sube a su Instagram mientras está en la playa.

Wanda Nara luego de viajar por Estados Unidos y Brasil, decidió quedarse en unos días por las playas de México, por lo que eligió una cartera que está siendo su amiga más fiel en estas vacaciones junto a sus hijas, Francesca e Isabella Icardi. En esta oportunidad eligió para completar su look playero un tote bag de Yves Saint Laurent.

El tote bag es una cartera cómoda y de gran tamaño, lo que la convierte en un bolso ideal para llevar de todo, en este caso Wanda Nara la eligió de color nude. Este es muy parecido a un bolso negro que la modelo tiene y con el que ya se la vio en muchísimas oportunidades. El bolso lleva en su parte frontal el reconocido logo de la marca YSL en gran tamaño con un cierre de color dorado desmontable que uno los dos extremos de la misma.

Más del 80 % de este tote bag esta hecho de piel de cordero, que posee de forma decorativa unas sobre costuras acolchonadas. Con unas dimensiones de 58 x 43 x 8 este bolso se convierte en uno de los favoritos de Wanda Nara. Esta cartera cuesta en la página web oficial alrededor de 5600dólares, lo que convierte a este accesorio en algo no accesible para cualquiera.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde principio de julio que tanto Wanda Nara como Mauro Icardi están en boca de todo el mundo por la determinación que tomó la modelo en pedirle el divorcio al futbolista. Si bien no se sabe en su totalidad porque fue está tajante decisión, ya que se mostraban muy unidos últimamente, muchos exponen que fueron temas no finalizados sobre el WandaGate.

Sorpresivamente Ana Rosenfeld, amiga íntima y abogada de ambos, decidió que no llevará a cabo este divorcio. Según lo que la abogada difundió es porque no desea quedar en medio de este tema ni perder la amistad de ninguno de los dos ya que los aprecia mucho. Además de que no podría ser totalmente imparcial para con ninguno de ellos.