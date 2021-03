Las celebridades despidieron a Sofía Sarkany tras su fallecimiento

Benito Fernández, Luciana Salazar, Jésica Cirio, Catherine Fulop, Fabián Medina Flores, entre otros, fueron algunas de las celebridades que despidieron a Sofía Sarkany tras conocer la noticia de su fallecimiento.

"Hoy es un día muy triste, despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo. Vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. Un amor de persona Sofia Sarkany .. Un abrazo a toda su familia", expresó Fernández en sus redes.

Por su parte, la mamá de Matilda dijo: "Estoy así (corazón roto) con la muerte de Sofia Sarkany. Que tristeza por Dios! QEPD y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a @RickySarkany".

"Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", escribió Fulop en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Fabián Medina Flores manifestó sus condolencias ante este suceso triste: "#sofiasarkany tu sonrisa entusiasmo por la vida y trabajo acompañe a tus afectos más importantes".

"Hoy es un día muy triste... cuando una persona con tanta luz se va, siento que a veces la vida es muy injusta. Sofía tenia una energía increíble, era tan talentosa, buena gente, siempre con ganas de emprender y crecer", dijo Cirio en su cuenta de Instagram.



Con una postal en la que se la ve junto a su hija Cloé, finalizó: "Me cuesta creerlo todavía... solo te quiero recordar con esa sonrisa hermosa!!! Te vamos a extrañar mucho. Un abrazo muy fuerte a toda la familia".