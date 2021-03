Susana Roccasalvo tras la muerte de Sofía Sarkany: "Es una mancha en mi carrera"

El último sábado, y sobre el cierre de su programa "Implacables", Susana Roccasalvo anunciaba con profunda tristeza el fallecimiento de Sofía Sarkany.

La noticia fue desmentida al instante y la conductora del ciclo recibió innumerables ofensas y agresiones en las diferentes redes sociales por la información dada erróneamente.

Lejos de quedarse callada, la presentadora asumió su responsabilidad y, al día siguiente, pidió disculpas. Con más de 25 años de carrera televisiva, hablar de Roccasalvo es referirse directamente al mundo del espectáculo.

Al frente de su propio programa "Implacables", que por la pantalla de Canal 9 se emite los sábados y domingos, la farándula local tiene en ese espacio un lugar para hablar de sus proyectos y conversar con la conductora y los integrantes del panel integrado por : Daniel Rinaldi, Nahiara Vecchio, "Pampito" y Fabiana Araujo.

En diálogo con CARAS, Susana confesó: "Estoy devastada. Pensaba en mi hija y en lo que debe estar pasando esa familia. No me lo puedo sacar de la cabeza, por el dolor que les ocasioné, para mi es una mancha por el daño que les produje. Yo me callé muchas veces cosas muy fuertes. Nunca me imaginé que me podía pasar esto. La tristeza que tengo se irá con los días".

El final del programa del sábado -que va en vivo- fue muy especial. En un clima tenso, la conductora daba a conocer la noticia de la muerte de la hija de Ricky Sarkany, quien luchaba contra un cáncer de útero. Al instante las redes fueron implacables con la conductora y no escatimaron en acusaciones de todo tipo hacia ella, dado que la joven aún permanecía con vida.

Con grandeza y humildad, Roccasalvo abrió el programa del domingo, refiriéndose al tema y pidió disculpas: "Lamentablemente para todos ayer terminamos el programa de una manera terrible. Un periodista que me merece el mayor de los respetos me dice que había fallecido y yo le pregunté si estaba chequeado y esta persona (no quiso dar el nombre) me lo reconfirmó".

Visiblemente angustiada, Susana continuó con su descargo: "quienes padecimos esas instancias con un familiar sabemos muy bien cómo nos encontramos, mucho más cuando es una chica tan joven. Cuando salgo del canal me comunican que mi noticia fue errónea. Fue todo muy raro porque mi informante me lo volvía a ratificar", siguió.

"En los 25 años que estoy al frente de un programa de espectáculos nunca me pasó una cosa así. estoy desolada porque nunca pensé que me iba a pasar, si bien me juraban que era cierto. Les mostré a mis panelistas la información, el diálogo chequeando la información. Estoy muy mal porque yo también pasé esto con otra persona, pero la muerte de un hijo no tiene nombre. siempre fui muy respetuosa"

La conductora recordó lo que a ella misma le había sucedido con su marido y también la charla que había mantenido con las trillizas de oro, que a una de ellas le había fallecido una hija. Siempre fui muy respetuosa y sobre todo con los temas de salud", decía con la voz entrecortada.

Aprovechando el espacio dijo "Lamento mucho esta mancha en mi carrera. Todo mi abrazo, mi solidaridad y mis disculpas a la familia Sarkany" continuó. "Imagínense el drama de esta familia. maldito sea el momento en el que lo leí y lo dije." yo esto lo siento como una mancha, pero me tengo que hacer cargo de lo que hice involuntariamente. Para finalizar respaldó a su equipo de productores:

"Deslindo totalmente de esto a mi producción, porque esto pasó al aire y dije esa lamentable noticia que no tenía que haber dado. por eso quiero despegarlos de esta responsabilidad que es absolutamente mía", finalizó.