Las divertidas vacaciones de Vero Lozano y su hija en Nueva York

De viaje por los Estados Unidos, mas específicamente en Nueva York, Vero Lozano y su hija Antonia comparten unas divertidas vacaciones juntas, donde comparten la pasión por la moda. Ahí mismo, se han encontrado con amigas y disfrutaron de tardes juntas por las mágicas calles newyorkinas.

"Querido Diario , acá te dejo postal de viaje de egresadas. Días de mates , charlas , bailes y risas y muchas pelotudeces. El secreto, querida Alicia, es rodearte de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces, solo entonces que estarás en el País de las Maravillas", compartió la conductora de “Corta Por Lozano” en su cuenta de Instagram.

Vero Lozano y su hija Antonia de vacaciones en New York

Vero Lozano por las calles de New York

Vacaciones de chicas, de madre e hija

En una entrevista con la revista Gente, Vero contó que tanto ella como su hija comparten la misma pasión por el arte, la música y sobre todo la moda.

"Nosotras disfrutamos mucho de nuestros planes juntas y, si bien ella no es amante del shopping, algo que sí compartimos es el amor por la vida de hotel. Somos fans de ir a la pileta, pedir room service, mirar películas en la cama... La gente dirá: "¡¿Para qué se van de viaje si van a estar encerradas?!" Bueno, es algo que nosotras dos disfrutamos mucho", comento Vero.

Antonia la hija de Vero Lozano

También, agregó: "Las dos somos "pilcheras" y cada una tiene su estilo. A mí me encanta su look, tiene un gusto muy personal. A veces le sugiero alguna combinación y la analiza porque no siempre coincide conmigo. Antonia es muy de la tendencia oversize: todo muy Billie Eilish. Me parece simpática esa cosa de la ropa gender less y creo que los chicos de hoy nos han superado ampliamente en cuanto a conceptos de sexualidad logrando que todos, de a poco, dejemos de etiquetar a las personas".

J.M