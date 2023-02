Vero Lozano se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Nueva York junto a su hija Antonia Rodríguez y a otras dos seres queridas. Y, si bien la conductora viene compartiendo en sus redes sociales imágenes de los lugares que visitan, el de la tarde de este miércoles no fue una más.

Es que este 8 de febrero se cumple un año de su accidente en la nieve y que tuvo en vilo a toda la Argentina rezando por ella.

Vero Lozano en Nueva York.

Vero Lozano recordó entonces a sus seguidores esta fecha tan especial y lo hizo por medio de una imagen de un mensaje que se topó en la calle y para ella fue una señal. "Hace un año a esta hora me caía de muy alto... caminando, sana y agradecida, miré hacia abajo y esto decía", escribió la pareja de Corcho Rodríguez. En la foto se veían sus pies y los de su hija al lado de la frase: "Es sólo amor" en inglés.

Así fue el accidente de Vero Lozano en Aspen

Días después del tremendo accidente en una pista de esquí en Aspen, la conductora contó en Cortá por Lozano cómo fue el horrible momento que vivió en la aerosilla de donde cayó. “Es una silla séxtuple donde íbamos tres personas. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, dijo Vero Lozano desde Aspen.

Vero Lozano con Antonia en Nueva York.

Luego Vero Lozano señaló: "Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aeroisilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”.

Vero Lozano días antes de su accidente en Aspen.

Por último, conmovida por este relato, Vero Lozano también contó qué fue lo que pensó en ese momento: "Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.