El artista Ezequiel Wasserman (46) trabajaba organizando eventos pero en pandemia su rubro se congeló y armó un taller de arte en su casa, donde se dejó llevar por su sensibilidad. “Tuve muchos cambios fuertes y toda esa hermosa energía de exploración hizo que pudiese aprovechar el tiempo dando lo mejor de mí. Me siento conectado con el todo”, manifiesta el diseñador gráfico, padre de dos hijos de 12 y 14 años junto a su ex esposa Claudia y en pareja desde hace un año y medio con Marcos Los Santos (25). “Hace 6 años me divorcié de la madre de mis hijos, fue un gran aprendizaje. Ellos son lo más importante que tengo y siempre seremos una familia. En ese proceso de introspección, me dejé llevar por lo que sucede en el aquí y ahora. Creo que las mochilas que cargamos son pesadas pero con el tiempo te das cuenta que era uno el que les ponía el peso. Mi ex ‘Clau’ me ayudó mucho y pude mostrarme tal cual soy, de una forma verdadera y honesta. El arte fue un impulsor de felicidad que me unió más con mis hijos y afectos, expandió mi libertad".

En 2020, lo llamaron para alquilar su casa para una serie y les contó que también era actor. "Audicioné y quedé para un papel, que era una pareja de dos papás con una hija. Estuve un tiempo inmenso emocionado, sentí que el universo me estaba guiando y pude contarles a mis hijos lo que me pasaba, que el amor tenía que ver con las personas y no el género. No sabía cómo iban a reaccionar pero ambos me abrazaron y me preguntaron cuál era el problema, lo tomaron súper natural. Nada es más valioso que tus hijos sepan ir en busca de lo que los haga felices”, confiesa Wasserman. “En todo busco un significado o trato de hacer parte a la otra persona con la pieza. Muchas veces me siento en la película ‘Ratatouille’, como si tuviese unos ratones adentro de mi cabeza que me manejan las manos”, agrega quien realizó más de 70 obras, de las cuales vendió el 75%. “Fue bastante prueba y error. Después de un recorrido como artista y como ser humano, me doy cuenta que no hay límites para crear. ‘Vos estás teniendo un acv espiritual’, me dijo un conocido. Y así me siento a veces: en una coctelera de emociones que va a una velocidad atroz... Me centro en un arte real y honesto, que movilice a quien lo vea. Algo muy característico mío es hacer serpientes, uno de los pocos animales que cambia la piel a lo largo de su vida: me representa porque tiene que ver con los ciclos y la evolución”, asegura tras participar a finales de febrero en Argentina Fashion Week. “A través de Marcos, quien es actor y productor como yo, conocí al gran diseñador Gustavo Pucheta. Un día nos llamó para trabajar y le encantó el cinturón de tiburón que hicimos con el arte que quería. Después de eso, me propuso participar en su colección y cerramos el Argentina Fashion Week. No solamente fue participar con @puchetag y @atelierpucheta sino tener la libertad de crear de forma tridimensional sobre la pasarela”, comparte y agradece tener muchas marcas que lo apoyan con sus materiales. “Mi premisa es pintar con los elementos, me gusta mucho la historia que hay detrás de ellos. Uno de los productos que me hizo volar fue la espuma de poliuretano Suprabond. De repente me veía con la espuma expandida, moldeándola, cortándola, lijando y generando volúmenes... Pronto sale la nueva línea de productos de Sifap inspirado en mi arte que se venderán en todas las librerías del país”, asevera.

Ezequiel Wasserman, el hombre detrás de las obras de arte

Mientras celebra la repercusión de sus obras, Ezequiel trabaja en la realización de su película. “El guión es de Roberto Gambaro y Javier Berrutti, y la productora es Sasami. El filme se llamará ‘6 años’ y tendrá que ver con el comienzo de mi nuevo ciclo, con cómo el arte vino a invadirme y transformarme como persona. La grabaremos en una caja escénica inmersiva con soporte tecnológico de última generación y mapping. Hace 19 años que estudio teatro y actúo, me siento confiado porque estoy con el mejor coach que existe: Pablo Comelli”, comparte el nieto de Arnoldo Stanislavsky, creador de las golosinas Stani, empresa familiar donde nunca trabajó.

A su vez, Ezequiel lanzará su colección de NFT en Realtok: una plataforma innovadora que tiene como objetivo crear una comunidad 360, basada en economías compartidas, co-creación y co-propiedad de activos en el ecosistema Blockchain. “Estoy entusiasmado porque permanentemente estoy conectado con los avances tecnológicos y cambios de paradigma. Estaré exponiendo algunas obras en en el Museo de San Fernando, en Ituzaingó 1050: desde el 1 al 30 de julio, será una muestra de Arte Sustentable llamada "REDIVIVUS VOLUMEN 2” by Arte Pumm. El sábado 1 de julio a las 19 hs. será el vernissage y podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Por otro lado, firmé la representación para exponer en Dubai con Level One (@levelonebusiness), participaré en bienales y seguiré creando y abriendo mi mueso para eventos en particular. Vivo un presente soñado”, concluye feliz.

Fotos: Ernesto Pagés

(Producción: Alicia Blanco)

Agradecimientos: Instagram: @ezewasser. Ropa: @keybiscayneargentina. Marcas sponsors: @suprabond.ar, @sifap_sa @buttoncompany @eureka_arte @bulit.ar @skarlatexok, @porcelanamamadora @cromafacil. Producción general audiovisual: @marcoslossantos.