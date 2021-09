Las fotos de la mansión de Juana Viale que se puso a la venta por 950 mil dólares

Juana Viale transita tiempos de cambio. A la mudanza de Ámbar de Benedictis a París y el crecimiento de sus hijos, se suman las ganas de un proyecto en común con su novio, Agustín Goldenhorn. Quizás por eso, la actriz puso en venta su lujosa mansión de Beccar, tras siete años viviendo allí.

La casa, valuada en 950 mil dólares, es de dos plantas y su construcción tiene, exactamente, 20 años. Posee 726.73 metros cuadrados, de los cuales 506 metros cuadrados son cubiertos. Posee cinco cuartos, cada uno con baño privado, y uno de ellos es en suite con vestidor.

La construcción recuerda a la Provenza francesa y la decoración que se puede apreciar en las fotos va con el estilo de Juanita, bien minimalista y “hippie chic”.

El oasis que Juana dejará en busca de un nuevo hogar cuenta con pileta, solarium, una huerta y un garage para dos autos. En este espacio es desde donde la actriz compartió muchos de sus vivos durante la cuarentena.

Juana Viale habló del caos que tiene uno de sus hijos en la habitación: "Es imposible"

El almuerzo del pasado domingo, bajo la conducción de Juana Viale, tuvo como invitados al Viviana Saccone, Carlos Belloso, Sofía Pachano y El Dipy y cada uno tuvo su espacio para hablar de los temas personales de interés.

"De un hijo mío -no voy a decir el nombre porque después tengo que volver a mi casa- digo, por favor, dejen la ropa en un lugar. es imposible". La conductora contó cuál fue la decisión que tomó respecto de esa habitación: entonces ahora hago como una sentada y digo no se ordena ese cuarto, y pasan los días y veo que no les molesta y después empezás a caminar entre la ropa", contó con un dejo de desesperación por el caos de su hijo y agregó qué es lo que si hace:

"Yo le abro la ventana para ventilar y renovar el aire".

La nieta de Mirtha Legrand, recordó cuando al entrar al cuarto y vio el caos preguntó: "¿Y esto?" y la respuesta fue contundente : "¡Qué tiene!", por lo que su mamá retrucó: "No es muy normal".

El hijo, como para dar por terminado el tema le contestó: "es mi cuarto y a mi no me molesta", por lo que la actriz, de 39 años, reconoció que tiene toda la razón y finalizó: "Me voy y trato de dar ese espacio y respetar". Aunque aceptó las reglas de juego, no impidió decir: