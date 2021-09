Juana Viale desmintió la exorbitante cifra que pagaría para que Ámbar estudie en París: "Es una falacia"

De regreso en el set del programa de Mirtha Legrand, Juana Viale habló de la partida de Ámbar de Benedictis a París y desmintió la exorbitante cifra que, supuestamente, había pagada para que su hija estudiara en La Sorbona.

“¿Es cierto que estás pagando 214 mil pesos por mes por tu hija en Francia? Yo lo leí en un medio”, le consultó Osvaldo Bazán, invitado a la mesa del domingo. “¿Por la hija que tengo allá tirada en Francia? Ella va a una universidad pública. No, no pago. Salió eso y también que pagaba una matrícula por mes. Se entiende que la matrícula se paga una sola vez, pero no se paga matrícula tampoco”, dijo la conductora.

Juana Viale desmintió la exorbitante cifra que pagaría para que Ámbar estudie en París.

“¿No estás pagando 200 o 300 mil pesos por mes?”, insistió el periodista. A lo que Juana respondió: “No sé de dónde sacan eso. Los periodistas tienen que chequear la información. Eso es una falacia. Lo vi, pero es mentira”.

Irónica cerró: “Las 214 lucas me las quedo yo, obvio. ¡Me quedó con los vestidos, me quedo con todo! ¡Hasta con los micrófonos me quedo!”.

Los requisitos que debe cumplir Ámbar de Benedictis para estudiar en París

Ambar de Benedictis ya se encuentra instalada en París para comenzar a cursar, en septiembre, sus estudios de cine en la Universidad La Sorbona.

Para acompañarla en este trascendental paso que está dando en su carrera, su madre, Juana Viale, y su abuela, Marcela Tinayre, viajaron con ella para ayudarla con todos los detalles y acompañarla durante su primer día de clases.

Los requisitos para entrar a la Casa de Estudios, fundada en 1257 por Robert de Sorbon, son bastante estrictos y Ámbar de Benedictis no solo que cumple con todos ellos, sino que trabajo duro por reforzar los que aún le faltaban.

El requisito más importante, según publico “Para Ti”, es hablar y escribir francés a la perfección. En este aspecto la joven lleva la delantera ya que conoce el idioma desde chica y, además, es egresada del Liceo Francés.

Ámbar es una de los 8.000 jóvenes extranjeros que fueron admitidos este año para estudiar en París, pero como el ingreso de argentinos estaba bloqueado por el COVID, no fue hasta hace solo un par de semanas que la joven pudo ingresar sin problema y prepararse para cursar.

Sobre el área de estudio que elegirá la bisnieta de Mirtha Legrand se sabe poco y nada; aunque, seguramente, sea algo relacionado con las Artes. Para ello, asistirá a la Sorbonne Nouvelle, en el corazón del Barrio Latino. Allí podrá elegir entre disciplinas como Lengua, Literatura, Artes, Ciencias Humanas y Sociales.