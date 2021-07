Rodrigo Lussich hizo un alto en su intenso trabajo en Intrusos para disfrutar de vacaciones en Bariloche con su pareja, Juan Pablo Kildof.

El periodista compartió imágenes en sus redes sociales donde se la mostró junto al joven disfrutando de la nieve y los clásicos puntos turísticos de la ciudad rionegrina.

Las fotos de las vacaciones de Rodrigo Lussich y su marido en Bariloche

Por este motivo, el reemplazante de Jorge Rial decidió ausentarse por una semana de las dos ediciones de Intrusos en América. Relajado, Rodrigo Lussich también se sumó al challenge de José María Listorti en un divertido video.

La historia de amor de Rodrigo Lussich y "Juampi"

Rodrigo Lussich y Juan Pablo Kildof decidieron sellar su amor con el compromiso. La pareja había decidido casarse a finales de 2020 pero la pandemia modificó sus planes.

“El casamiento tiene que ser presencial, porque ya tengo pensado el tema con el que vamos a entrar, los temas que quiero bailar”, dijo tiempo atrás en Estelita en casa.

Antes, Juampi y Rodrigo brindaron una entrevista en LAM donde dieron detalles de su historia. "Nos conocimos en un cumpleaños, pasamos los teléfonos, y después hablamos por Instagram. Nos vimos y nada... yo me enamoré primero, tengo que decir la verdad", tiró

"No es la primera vez que me enamoro pero hacía mucho tiempo que no me pasaba. Me separé a los 40, pasaron 7 años y tenía ganas de estar solo. Fueron años de mucho laburo", agregó Lussich.