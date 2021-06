Nicole Neumann viajó con su novio en Miami y coincidió con su ex

Nicole Neumann se sumó a la lista de famosos que viajaron a Miami para recibir la vacuna contra el coronavirus y, además, de disfrutar del calor norteamericano.

La modelo viajó a la ciudad de la Florida este fin de semana y llegó junto a Manu Urcera su nuevo amor. Siempre diosa, Nikita compartió una serie de imágenes disfrutando de la playa y hasta algunas de las postales en la noche de Miami donde, desde hace un tiempo, las restricciones del coronavirus dejaron de existir.

Nicole Neumann, diosa en Miami.

Pero mientras aprovecha de esta luna de miel, Mica Álvarez, ex pareja del automovilista, también arribó a las tiernas estadounidenses para disfrutar con amigos.

Nicole Neumann y Manu Urcera, en las noches de Miami.

Según informaron en Intrusos, la joven neuquina coincidió de casualidad con su ex Manu Urcera y ya tenía planeado viajar antes de esta escapada romántica de Nicole Neumann, por lo que seguirá viaje por Europa.

Mica Álvarez, ex pareja de Manu Urcera, también viajó a la ciudad de la Florida.

Así fue el encuentro de Nicole Neumann con la ex novia de Manu Urcera

Tiempo atrás, se desató una fuerte polémica cuando Mica Álvarez reveló que Manu Urcera había estado con ella un día antes de encontrarse con Nicole Neumann en Neuquén, donde ella viajó para conocer a sus padres.

En Intrusos, la joven remarcó cómo fue el cara a cara que tuvo con el piloto y la reacción de Nicole Neumann en ese momento.

Mica Álvarez, ex de Manu Urcera.

"Vivo en el mismo barrio que su familia y ellos iban en el auto. Nos cruzamos de frente. No fue grato, pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado. Ninguno de los dos me dijo nada, a ella no me dirigí, con ella no tengo ningún tipo de problema, no tiene nada que ver en esto. No me puedo embroncar con nadie que no sea con él porque él es el único responsable de esta situación", aseguró Mica.

AM