Las fotos de Shakira y Piqué que confirman que está todo mal: "Ni te acerques"

En el día de hoy, Shakira y Gerard Piqué se volverán a ver las caras para mediar por la custodia de sus hijos Sasha y Milan. Sin embargo, el pasado sábado también coincidieron en el partido de baseball de uno de sus niños. Como era de esperarse, la tensión estuvo presente.

La ex pareja coincidió en el partido de baseball de su hijo mayor, Milan, de 9 años. Sin embargo las cámaras captaron que entre la cantante colombiana y el futbolista está todo mal, tras las declaraciones que la oriunda de Barranquilla dio a la revista Elle USA.



Acompañados por sus respectivas madres, Shakira y Piqué, se sentaron bastante lejos el uno del otro, casi en lados opuestos de las gradas.



Ni se miraron, hasta que al final del partido ambos padres se acercaron a su Milan, aunque nuevamente con cierta frialdad y distancia.

Shakira esteve em outra partida de Beisebol do Milan



E usou uma jaqueta com a mensagem "Keep Back" que pode ser traduzido como "Se mantenha afastado"✌🏻👀



A Rainha não brinca!