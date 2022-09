Shakira y su momento "oscuro" con Gerard Piqué: el miedo del futbolista y la mala reputación

Shakira está de vuelta y tras el anuncio de su separación con Gerard Piqué ahora está lista para lanzar su primer disco en cinco años. Allí por supuesto se espera que plasme todo lo vivido con su ex, quien actualmente está disfrutando de un romance con Clara Chía Martí.

En ese sentido, en una entrevista exclusiva con ELLE USA, desde su casa en Barcelona, la cantante colombiana ​​describe el momento actual como “su hora más oscura”. Es que en junio pasado, anunció su ruptura, en medio de un torbellino de titulares sensacionalistas, y aún tienen que determinar la custodia de sus dos hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

Como si todo esto fuera poco, también se encamina a un enfrentamiento con el gobierno español por acusaciones de evasión de impuestos, algo que Shakira niega rotundamente. La fecha del juicio aún no se ha establecido.

Shakira lanzará su primer disco en cinco años

"Sí, tengo un álbum completo de música que me emociona mucho. Y algunas canciones que escucharás de manera inminente, algunas son colaboraciones. Algunos están en inglés y otros en español, diferentes géneros. Pero estoy muy, muy emocionado no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí.", dijo Shakira sobre su nuevo trabajo discográfico que aún no tiene fecha de lanzamiento oficial y tampoco se conoce el nombre del mismo.

Shakira se encuentra trabajando en su próximo disco de estudio, en el que se espera que plasme detalles sobre su separación de Piqué.

y siguió al respecto: "Qué terapéutico también. Pensé que había terminado con mi álbum. Pero cada vez que entro al estudio para hacer, como, una línea o algo, o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música porque me siento creativo en este momento, y siento que es un salida increíble para mí para dar sentido a las cosas."

Cómo fue el proceso de creación y sanación de Shakira

"Creo que todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar." comentó Shakira sobre cómo su nuevo trabajo discográfico le ayudó a atravesar el difícil presente tras separarse de Gerard Piqué, con quien tuvo una relación durante 12 años.

Siguió: "Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos que me sostienen, la música y escribir música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir en condiciones extremas. Es una especie de madera a la deriva para un hombre que se ahoga en el mar, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. Creo que la música es una balsa salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí."

Shakira junto a sus hijos, Sasha y Milan.

"Pero también que tengo tantas cosas que decir. Y en esos días cuando sentía que mi fuerza se me escapaba, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que estaba revitalizado y fortalecido después de una sesión de escritura. Es como una inyección de vitaminas [risas]. A veces temía tanto mi trabajo en el pasado porque solo quería estar ahí para mis hijos. Quiero decir, solo quería acurrucarme con mis hijos en la cama un poco más. Y luego tuve que levantarme y grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora estoy tan agradecida por mi trabajo, la posibilidad que nos da de recomponernos y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí en este planeta, cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. [En español] El trabajo digno del hombre.", sumó la cantante colombiana.

El momento "oscuro" de Shakira, que admitió estar viviendo

Al ser consultada sobre la separación de Gerard Piqué, Shakira dijo: "Es realmente difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que abordé esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Y entonces ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil."

Recientemente, Shakira lanzó "Te felicito" un tema que llegó en medio de su separación.

Luego, agregó: "Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta, ¿sabes?"

Gerard Piqué y la mala imagen pública

Bien es sabido que Gerard Piqué tampoco atraviesa su mejor momento. Tiene suerte en el amor pero no así en lo futbolístico. Es que al parecer, el deportista ha sido condenado al "exilio" del banco de suplentes del Barcelona. Ahora bien, en lo personal, parecería ser que todo es felicidad junto a su nueva novia Clara Chía Martí. Aunque esto podría no ser para siempre. ¿Por qué? Porque se filtró una información que de ser verdadera, alejaría al defensa del equipo culé de la ciudad Condal en la que vive junto a su pareja. La gran incógnita es: "¿Podrá esta pareja superar la distancia o están condenados al final? ¿A caso empezarían una nueva vida juntos en los Estados Unidos? Muchas preguntas sin respuestas.

Lo que se sabe hasta el momento es que al parecer Piqué está considerando mudarse a Miami para estar cerca de Shakira y sus hijos, de concretarse el acuerdo para que Sasha y Milan se instalen allí junto a la colombiana. Además, en este momento, el futbolista se encuentra de viaje junto a Clara en París, para alejarse un poco del asedio mediático que viven en España.

Sin embargo, para echar más leña al fuego, los dolores de Piqué también son producto de la mala imagen que le ha quedado luego de que se filtraran detalles de cómo le ha sido infiel a Shakira. No sólo con Clara Chía Martí, sino con infinidades de mujeres.

Los fanáticos del Barça ya no lo quieren como antes, los fanáticos de Shakira lo desprecian en redes sociales y para colmo, la opinión pública está en su contra. Esto, dicen desde su entorno, a Gerard Piqué le preocupa y le hace vivir un calvario a diario.