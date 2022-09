Shakira a juicio: por defraudar a Hacienda y ¿también con Piqué?

Shakira no gana para disgustos. Finalmente trascendió que se sentará en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. La jueza de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ordenó ir a juicio oral después de que la cantante colombiana se negara a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Afronta una petición de más de ocho años de cárcel.

Aunque hasta el día del juicio, aún tiene tiempo de llegar a un acuerdo, ya nada evitará que la artista oriunda de Barranquilla se someta a un proceso judicial. Esto llega en el contexto de separación de Gerard Piqué con quien también están tratando de llegar a un pacto por la tenencia de sus hijos. Todo indicaría que el jugador del Barça no la tiene fácil, ya que la cantante insiste en llevarse a sus niños a Miami. Hecho al que el defensa del Barcelona FC se opone de forma rotunda.

Shakira puede ir a la cárcel

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Esplugues, Ana Duro, deberá poner fecha a la celebración de la vista oral. El órgano competente para juzgarla será la Audiencia de Barcelona, ya que los delitos superan los cinco años de cárcel. En el auto, la jueza decide mantener la situación de libertad provisional de Shakira y evita la imposición de medidas cautelares.

La Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 al evitar el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. Además de la pena de cárcel, el ministerio público solicita el pago de una multa de 23,7 millones. La Fiscalía señala que los delitos son especialmente graves porque Shakira creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos.



El ministerio público le solicita a Shakira el pago de una multa de 23,7 millones.

Por lo pronto, el grupo de abogados que representan a Shakira intentan llegar a un pacto con la Fiscalía. A cambio de aceptar los hechos y devolver las cantidades, la acusación pública ofreció rebajar las penas de prisión de manera que la artista en ningún caso debía ingresar en la cárcel. Pero las negociaciones fracasaron y Shakira emitió un duro comunicado acusando a la Fiscalía de intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”.

Shakira quiere evitar ir a juicio con Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira mantuvieron un picante encuentro en Barcelona donde se reunieron para avanzar en la custodia de sus dos hijos Sasha y Milan Piqué.

Pero al parecer nada salió como esperaban y, según paparazzis españoles, el deportista se levantó muy enojado tras su encuentro con la cantante. De acuerdo a las versiones, Piqué dejó el lugar del encuentro con mala cara y Shakira salió después con un poco de mejor semblante.

Tal como circuló, los pequeños Milan y Sasha, de 9 y 7 años, están escolarizados en Barcelona y ningún juez les permitirá marcharse con la madre a vivir a Miami si no se demuestra que Piqué es un mal padre.

El circulo íntimo de Piqué sostiene que la relación entre Shakira y él está muy "tirante" tras la entrevista que la cantante le dio a Elle USA, en medio de las negociaciones por la tenencia de Sasha y Milan.

De acuerdo a la periodista Laura Fa de El Periódico, Gerard Piqué se ofendió con su ex por otro acuerdo que lo enfureció. "Ese día iban a firmar que los niños van a permanecer los próximos 2 años en Barcelona. No se llega a ese acuerdo. Piqué cree que hay cláusulas abusivas para él, que le parecen una locura. Lo que a Piqué le parece una locura es que Shakira cree que con dinero puede solucionarlo. Shakira ofrece dinero a Piqué para quedarse con la custodia de los niños. La gente que tiene mucho dinero cree que todo se compra con dinero", contó la periodista.

"Cuando Piqué también es rico, el dinero no es importante. Es poner un precio a algo que no lo tiene, la custodia de los niños. El dinero no es problema entre ambos", aclaró Laura Fa.

Gerard Piqué está furioso con Shakira por "hacerse la víctima"

Gerard Piqué está enojadísimo con Shakira. Al leer la entrevista que la colombiana le brindó en exclusiva a la revista ELLE, no sintió más que furia. Así ha podido saberlo La Vanguardia de fuentes muy cercanas al defensa blaugrana.

Pero, ¿por qué cayó tan mal la entrevista que Shakira le dio al medio americano? Tanto los familiares y amigos de Piqué, como él, creen que no era el momento. Porque mientras la ex pareja sigue tratando de ponerse de acuerdo con sus abogados sobre la custodia de sus niños, lo cierto es que todo está más que tirante (y picante entre ellos). Basta ver las últimas noticias al respecto que dicen que el catalán se fue enojadísimo con la propuesta que la oriunda de Barranquilla le habría hecho. "Simplemente se levantó y se fue", dicen desde el seno más íntimo de Gerard, porque al parecer "se sintió ofendido".

Shakira quiere mudarse a Miami con sus hijos pero Piqué se opone de forma rotunda. Por lo pronto, los niños están escolarizados en Barcelona y no podrán mudarse en lo inmediado; o hasta que por lo menos sus padres no se pongan de acuerdo.

Es que ha sido la primera vez que la oriunda de Barranquilla se refiera a la ruptura con el futbolista tras 12 años juntos y dos hijos en común. Ha hecho saber que se encuentra devastada y que atraviesa uno de sus momentos más oscuros.

Las palabras de la cantante cayeron muy mal a Piqué porque piensa que la madre de sus hijos está utilizando estas maniobras para beneficiarse en las negociaciones por el futuro de sus niños.

Por lo pronto, este martes tendrá lugar una nueva cita en orden a firmar el acuerdo definitivo. Será en el despacho de la letrada de Shakira, Pilar Mañé, y a la que el futbolista acudirá acompañado de Ramón y Paola Tamborero, sus representantes.