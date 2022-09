El contundente mensaje de Shakira en las redes: "Puedo ser suficiente en este momento para mis hijos"

Shakira decidió salir a hablar luego de varias especulaciones y rumores en torno a su separación de Gerard Piqué.

La cantante dio una nota a la revista Elle de Estados Unidos y contó de todo.

Para promocionarla, subió una cita a sus redes en la que hace referencia a sus hijos y a su presente.

"Una mujer puede ser suficiente. Puedo ser suficiente en este momento para mí y para mi familia, para mis hijos", escribió Shakira en el posteo.

Enseguida comenzó a recibir comentarios llenos de corazones de sus seguidores.

"Tenés razón. Sos más que suficiente", "Te veo tan preciosa y resplandeciente. Tú brillas con luz propia mi hermosa Shakira" y "Te amamos" fueron algunos de los mensajes que le dedicaron sus followers.

Caption

Shakira cuenta cómo están sus hijos tras la separación de Gerard Piqué

En la entrevista a Elle USA, Shakira se refirió a su separación de Gerard Piqué. En una entrevista con ELLE USA, la cantante colombiana se refirió al difícil momento que atraviesan Sasha y Milan. Además, se refirió a la batalla legal por la custodia de los niños.

"Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo he estado luchando en diferentes frentes. Como dije, esta es probablemente la hora más oscura de mi vida.", comenzó diciendo Shakira.

Caption

Y siguió: "Pero luego pienso en todas esas mujeres alrededor del mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor. Para aquellas mujeres como yo que creen en valores como la familia que tuvo el sueño, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. Sabes, tenemos esta resiliencia que es innata en todos nosotros. Y estamos destinados a nutrir y cuidar a aquellos que dependen de nosotros."

"Así que me preguntas cómo gestiono esto. Y me las arreglo, supongo, recordándome a mí mismo que necesito convertirme en un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren, lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento.", cerró Shakira al respecto.