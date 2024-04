Javier Daulte volvió a disfrutar de la complicidad familiar, al posar para CARAS en su casa y junto a sus personas favoritas. Y es que el reconocido guionista, dramaturgo y director no tiene más que palabras amorosas para describir el vínculo con su hijo, Agustín Daulte, y su esposo, Federico.

“Agustín fue testigo de nuestra boda cuando nos casamos en 2015 con Federico, con quien llevamos más de 20 años juntos. Ellos son los afectos que a uno lo mantienen en pie. Ahora nos vinculamos como adultos y nos contenemos mutuamente con mi hijo, en las cosas lindas y las que no lo son no tanto”, contó Daulte, distinguido, entre otros premios, con el Konex de Platino como el mejor director de la década 2001-2010.

Daulte en la intimidad de su casa.

Javier y esposo, Federico, llevan más de 20 años juntos. El guionista fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura en diciembre.

El director y su esposo, Federico.

Papá orgulloso, el director también se refirió al vínculo con su hijo actor. “Con Agustín tenemos mucha conexión, de hecho el año pasado trabajamos juntos por segunda vez en una obra mía (antes fue en Valeria Radioctiva) Nos parecemos en nuestra apreciación y sensibilidad frente al arte, pero quizá hemos tomado caminos diferentes en cuanto a la espiritualidad", dijo Daulte, quien reestrenó su obra “El Sonido” en su teatro, “Espacio Callejón”.

Daulte dirigió a su hijo en la obra "Carnicera", en 2023 y en el Teatro Regio.

-¿Cómo ha sido compartir el trabajo juntos y dirigir a su hijo?

-Uno piensa que puede ser complicado, pero Agus es una persona que se hace querer y respetar mucho por todos los que lo rodean. Él es muy disciplinado a la hora de trabajar.

-¿Cómo vivió ser reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura, en diciembre pasado?

-Me honró. Los reconocimientos son siempre muy agradables. Es como una especie de rareza. Suena muy importante y yo me lo quiero tomar con naturalidad. Estuve rodeado de la gente que quiero y me quiere. Me daba en algún punto ciertos nervios, porque uno no se lo termina de creer...yo se que hice mucho pero al mismo tiempo siento que no hice nada y que está todo por hacer.

