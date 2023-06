Julieta Poggio estuvo firme en su postura negativa sobre las afirmaciones que Yanina Latorre dio en LAM la semana pasada, donde aseguró que la ex Gran Hermano y Marcos Ginocchio habían tenido dos encuentros sexuales en un departamento en Palermo presentado por un productor de Telefe. La picante panelista dijo de antemano que se lo iban a negar, tal como ocurrió en la entrevista que le dio la bailarina a LAM.

En la charla que Julieta Poggio tuvo con Santiago Sposato, periodista y cronista de LAM, la bailarina dejó varias frases, algunas picantes y otras que dejan ver que aún está pendiente de lo que hace su exnovio, Lucca Bardelli.

Julieta Poggio.

La bailarina arrancó desmintiendo su haya tenido sexo casual con Marcos Ginocchio o que esté en una relación amorosa con él. “Sabás que Yanina Latorre vino muy tranquilita y dijo, tengo un enigmático. Romance. Dos personas muy queridas. No sé si ¿Tenéis alguna pista al respecto?”. Ante la pregunta, Julieta ironizó: “O sea me da risa porque ya se dijo tanto que nadie cree nada”.

“Bueno ella contó que se vieron en un departamento de Palermo que le prestó un productor”, le dijo Santiago. “¿Qué productor no, no es así? ¿No no es así, no es así? Ya sé que dijo que le voy a desmentir, pero le voy a desmentir porque aparte no sé, estoy pasando por un momento difícil, yo también de la relación, entonces es feo también que se hayan cosas que no son.”, afirmó Julieta.

Marcos y Julieta.

Sobre la posibilidad de estar con Marcos, sabiendo que ambos están solteros, Poggio insistió que no tiene nada con él y que es un “chip” que a la gente y a la prensa le gusta alimentar. “Es como alimentar el chip, pero no, no, por eso tiene que ser real".

Julieta Poggio sobre una posible relación amorosa a futuro con Marcos Ginocchio

“La verdad, la verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho igual y siempre fue así. Ya lo dije, me parece lindo, pero somos amigos”. La bailarina aseguró ser del team de las que no salen con un amigo nunca: “Con un amigo, no. Un amigo es un amigo”.

Marcos Ginocchio

“Marcos siempre fue mi amigo. Lo fue durante 5 meses fuimos muy amigo”. Al ser cuestionada si dentro del reality no pasó nada por la relación que tenía afuera con Lucas, la bailarina dijo: “No, no porque lo estaba respetando, sino porque bueno, sí estaba de novia, pero además siempre lo vi como un amigo”.

Julieta Poggio habló de conocer a alguien a futuro

Julieta Poggio aseguró que su corte con Lucas nada tuvo que ver con que haya alguien más en su vida y que no busca conocer a alguien tan rápido. “Cuesta cuesta superar a veces” y sumó: “No son mis planes para nada, posta, estoy como muy concentrada en mí, en la carrera, en las cosas que tengo para hacer”

Julieta Poggio.

Julieta Poggio dejó en evidencia que aún le visita el Instagram a su exnovio

“Viste a tu ex que ya posa en calzoncillos en Instagram? ¿Cómo ofreciéndose al mercado, no?”, le preguntó Santiago Sposato a Julieta.

Lucca Bardelli.

“¡Ay por favor y bueno!, cosas que hacemos los solteros ¿no?, yo también subo una fotos ahí”, comentó Julieta Poggio y luego recalculó y aclaró sobre la foto de Lucca Bardelli: “En calzoncillos no, igual. En toalla”, es decir, que sí vio la foto.

