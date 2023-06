Debutó Gran Hermano Chile y sus participantes son parecidos a los argentinos

Gran Hermano Chile debutó el domingo y las redes estallaron con las comparaciones con los participantes argentinos.

Le edición del país vecino se está grabando en los estudios nacionales y las similitudes con los "hermanitos" no pasaron desapercibidas.

Francisco fue señalado como el Alfa chileno.

Entre los jugadores que más llamaron la atención de este nuevo Gran Hermano es Francisco, señalado como el Alfa chileno por su look parecido y el uso del pañuelo que carateriza al sexagenario. "Soy mecánico y me gustaría ser el papá de la casa" fue la manera en la que se presentó el participante de 61 años.

Además de la versión chilena de Alfa, en Twitter también destacaron la presencia de Skarleth, a quienes compararon con Pestañela por su apariencia y el uso de las enormes pestañas que fueron la marca distintiva de Daniela Celis.

Skarleth, a quienes compararon con Pestañela por su apariencia

Nacho Castañares también tiene su alter ego y el mismo lo publicó en su cuenta de Instagram. El ex hermanito se comparó con Hans, uno de los participantes más jóvenes.

Nacho se comparó con Hans, el más joven del Gran Hermano chileno.

"Cata" es otra de las figuras argentinas que "aparece" en su versión trasandina con Jennifer, otra de los personajes con la que compararon a María Laura.

Cata fue comparada con Jennifer.

La reacción de los ex hermanitos al ver la casa de Gran Hermano Chile

Nacho Castañares y Julieta Poggio son algunos de los hermanitos que mostraron sus reacciones en Instagram al ver el Gran Hermano chileno.

La reacción de los ex hermanitos al ver la casa de Gran Hermano Chile



"Se me hace muy raro verlo desde afuera y ver otras personas en la casa, me trae demasiados recuerdos de ese primer día, sensaciones y mucha nostalgia, quiero volver un ratito me parece. Qué locura y qué experiencia tan única es", dijo Julieta Poggio al ver a los nuevos jugadores en la misma casa que ocuparon ellos.

La reacción de los ex hermanitos al ver la casa de Gran Hermano Chile



Nacho también hizo una reflexión sobre este nuevo comienzo con Gran Hermano Chile. "Pensar que hace 8 meses yo entraba por primera vez a esa casa. Siendo realmente el primer jugador que pisaba", relató el ex hermanito.