Se dieron a conocer unos videos que le están dando la vuelta a la redes sociales donde se muestra al ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, salir del escenario en boliche en Santa Fe, al cual llegó para hacer presencia y saludar a sus fans. ¿La razón? Mientras el modelo se acercó para su acostumbrada interacción con los fans, en la pantalla gigante pasaban imágenes de él y Julieta Poggio cuando tenían sus charlas muy cercanas dentro del reality de Telefe.

En uno de los videos, compartido por la tuitera, Adriana Bravista, se ve el momento exacto cuando Marcos Ginocchio decide irse del lugar. El presentador al ver la reacción del ganador de Gran Hermano le dice algo como "Marculi", que fue el nombre que los fans de ambos les pusieron desde que estaban dentro del reality.

"¿Están pregunta sí Marculi es real? ¿Marculi es real?", comentó el presentador.

Al ver que no hubo respuesta favorable del modelo y que no le gustó lo que pasó, lo llamó: "Marquitos", pero no hubo caso, el famosa y nueva figura indiscutible del JetSet nacional se retiró sin decir absolutamente nada. Los que sí se quedaron con las ganas de verlos y tomarse fotos, fueron los enardecidos que esperaban por él.

Julieta Poggio negó ser la novia de Marcos Ginocchio

LAM había prometido esta semana que el lunes pasaría una entrevista exclusiva de Julieta Poggio hecha por Santiago Sposato, pero, parte de la información clave fue filtrada, y, una vez, fue Adriana Bravista quién compartió el video donde la bailarina dijo lo siguiente:

"Ah, no, no lo puedo creer a donde me viniste a buscar. Estoy coccha... ¿Novio? No, acá lo vengo buscar", contestó Julieta Poggio. De esta forma, la bailarina se despega de las afirmaciones de Yanina Latorre donde fue clara al decir que Marcos Ginocchio y Julieta Poggio estaban teniendo encuentros sexuales en un departamento en Palermo, prestado por uno de los productores de Telefe.

