Las mejores fotos del show de Taylor Swift en Argentina

Taylor Swift llegó con "The Eras Tour" a la Argentina e hizo vibrar el Monumental. La cantante estadounidense brindó un show único en el que recorrió cada una de sus míticas canciones y se sorprendió con el público argentino.

“Soy increíblemente afortunada porque siendo la primera que visito Argentina ustedes decidieron agotar tres estadios como este. Es posible que sean uno de mis públicos más épicos que jamás exista. Estoy muy muy emocionada de tocar para ustedes. Es el modo en que ustedes sienten, el modo en que cantan. Muchas gracias Buenos Aires, los amo. Vamos a cantar juntos, porque la manera en que lo están haciendo ustedes está a otro nivel”, dijo no bien pudo hablarle a su público.

Las mejores fotos de Taylor Swift en Argentina

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

En uno de los momentos más mágicos de la noche, la artista se preparaba para deslumbrar con los temas 'sorpresa' de la velada. Entre luces celestes y blancas, mientras afinaba su guitarra, compartió asombrada: "Están logrando algo que parece imposible. Ustedes bailan, saltan, a veces creo que cantan más fuerte que los altavoces. En el Eras Tour, tenemos la tradición de tocar dos canciones diferentes, algo que nunca antes había hecho. Así que elegí dos temas completamente nuevos. Y pensé, esta es mi primera noche".

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

TAYLOR SWIFT EN RIVER - ARGENTINA FOTO: @IRISHSUAREZ - DF ENTERTAINMENT

Con su guitarra en mano, Taylor entonó "The Very First Night". Luego, enfundada en un elegante vestido azul, se acercó al piano para culminar este momento especial con "Labyrinth".