Florencia de la V tuvo fuertes críticas contra la cantante norteamericana Taylor Switf. Tras las imágenes que se filtraron de la cantante escondida con un paraguas, la conductora reaccionó en "Intrusos" y dejó un comentario al respecto.

La llegada de la cantante generó una revolución en los miles de fans que hay en la Argentina y en quienes están ansiosos de verla en el escenario por primera vez en nuestro país.

Por su parte, Flor de la V habló sobre la llegada de la cantante: "Todo bien, son estrellas internacionales. Salís con unas gafas, qué puede tener en la cara Taylor, la tiene dibujada", comenzó diciendo la conductora quien luego lanzó fuertes críticas.

La crítica de Florencia de la V a Taylor Swift

Al principio, Florencia de la V tuvo piedad con la cantante, pero luego, arrojó comentarios por la actitud que tuvo Taylor Swift antes de subir a su camioneta. "Hay necesidad de semejante circo, me pareció un montón... Me parece de cuarta, me parece que terminan siendo desagradecidos", agregó la conductora en Intrusos.

Luego, indignada expresó: "Me pongo en la piel de cualquier mamá o papá que pagó la entrada para sus hijos y decís '¿y a esta qué le pasa?'". Quien trató de poner paños fríos fue el panelista, Guido Zaffora, que agregó: "Estás en un país en el que no sabes lo que puede llegar a pasar".

Taylor Swift

Ante esto, Florencia de la V interrumpió a su compañero y dijo: "¿Perdón? ¿Adónde está yendo? a la Franja de Gaza. ¿Qué somos nosotros? ¿Estamos esperando con el arco y la flecha para acribillarla?", finalizó la conductora quien lapidó a Taylor Swift antes de su presentación en Argentina.

J.M