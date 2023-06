Andrea Taboada se levantó este fin de semana con la triste noticia de que fue desvinculada de LAM, el programa en cual fue parte desde sus inicios y donde se consagró como una angelita veterana. Ángel de Brito compartió la noticia y anunció también la despedida de Estefi Berardi.

Luego de haber aclarado que no fue decisión de ella renunciar a su trabajo como panelista, muchos usuarios en las redes sociales recopilaron las peleas más icónicas de la exangelita como homenaje en su despedida. "Estoy muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. No estaré más en LAM", expresó Andrea en su Instagram.

La pelea entre Andrea Taboada y Yanina Latorre

Uno de los aspectos más polémicos del programa era la rivalidad entre las dos angelitas con mayor trayectoria. Si bien no se sabe con certeza qué sucedió entre las panelistas, se habló de que Taboada se sintió atacada una vez que Yanina cuestionó a las mujeres que cumplen el rol de amantes.

“Taboada tenía un amante y Yanina lo sabía. En un programa, Yanina cuestionó a las amantes en general y Taboada creyó que hablaba de ella”, fue la explicación que dieron en "Chismoteando" en Instagram. Uno de los momentos más icónicos es cuando la exangelita le señala a Latorre y cierra su frase con el prolongado "LAM", lo que dio pie a esta expresión siempre que sucede algo polémico.

Esta no fue la única pelea que tuvieron la rubia y la morocha, ambas se peleaban con frecuencia y Ángel de Brito no podía ocultar la gracia que le hacía que se atacaran por cosas mínimas.

La cachetada de Fernanda Iglesias

Otra de las enemigas históricas de Taboada es la periodista Fernanda Iglesias, quien le pegó una cachetada en vivo cuando ambas participaban de un debate acerca de los piquetes en Nosotros a la Mañana en 2016. Iglesias estaba dando su opinión del tema cuando Andrea quiso responder y la primera espetó un quejido y le pegó.

Esta pelea se arrastró por años y se cruzaron nuevamente en LAM, donde Fernanda interrumpió a Taboada, quien hablaba del escándalo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, cuando ésta la invitó a pegarle otra vez. "Si querés vení y pegame, como la otra vez", señaló la expanelista.

La pelea de Andrea Taboada con Nancy Pazos

Nancy es otra de las periodistas que tenía una muy mala relación con Andrea. Ambas se peleaban constantemente al aire y no podían escucharse una a la otra. Uno de los momentos más icónicos fue cuando Pazos expresó que el tema que trajo Taboada la aburría y eso provocó la furia de su enemiga.

Incluso, en algunas ocasiones, la exangelita expresó que “Cuando vos no podés escuchar y solamente te escuchás a vos mismo, es como cuando no podés ver la realidad. Ella tiene una realidad paralela” sobre la periodista. Son muchos los usuarios que señalaron en las redes que extrañarán los conflictos de Andrea Taboada en el programa.