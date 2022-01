Las publicaciones de Nicole Neuman y Manu Urcera en medio del escándalo por la tercera en discordia

Instagram

En los últimos días, Nicole Neuman y Manu Urcera están en el foco de la tormenta, porque se dieron a conocer supuestos mensajes que intercambió el piloto con una modelo de Carmen de Patagones con quien se iba a encontrar para año nuevo.

En una de las entrevistas que dio Melina Eugster, la promotora que le escribía a Urcera, no tiene pruebas fehacientes de que el número del que recibió los mensajes, efectivamente sea del novio de Nicole Neuman, ya que la cuenta de WhatsApp no tiene foto de perfil, no le mandó audios ni fotos.

Nicole y Manu

Sin embargo, lejos de generar división en la pareja, esta situación de la tercera en discordia, parece haber unido aún más a Nicole Neuman y Manu Urcera. Ambos evidenciaron a través de las redes que siguen juntos y más enamorados que nunca.

Manu Urcera publicó una postal junto a la modelo y la acompañó con un corazón, rápidamente Nicole Neuman comentó la publicación con un contundente: “Te amo” y el piloto respondió: “Yo más”, haciendo público que lo que pasó no afectó la relación.

La publicación de Manu

Como si esto fuera poco, Nicola Neuman compartió una seguidilla de fotos que le tomó su novio y escribió: “Mi ph favorito @manurcera” acompañando la publicación con un corazón, a lo que su pareja respondió con emojis de caritas de enamorado.

Evidentemente, tanto Nicole Neuman como Manu Urcera, pudieron resolver este tema puertas para adentro y lograron hacer prevalezca el amor por sobre cualquier situación polémica. De hecho, los mensajes que hizo públicos la promotora, no se confirmó que los haya enviado el piloto.