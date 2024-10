Roberto García Moritán y Pampita terminaron su relación envueltos en miles de polémicas y especulaciones de infidelidad y traición. Tras semanas de extremo silencio, la pareja decidió sacar a la luz la noticia de su separación definitiva el pasado 20 de septiembre a través de un comunicado que subió el político argentino.

Tras este escándalo, el ex marido de Pampita vivió momentos de extrema debilidad política que lo llevaron a renunciar de su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ante estos días difíciles en su vida personal y profesional, se reveló que Roberto Garcia Moritán decidió internarse en un centro de rehabilitación.

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán internado en un centro de rehabilitación

Según se informó, el empresario argentino se encuentra en el Centro Adventista Puiggari, de Entre Ríos, mismo lugar donde acudieron personajes como Chano Carpentier y Diego Maradona, por diversos motivos. En el caso de Moritan, se trataría de un tratamiento por su peso, ya que posiblemente producto del estrés de los últimos días, necesitaría ganar algunos kilos.

Roberto García Moritán

Majo Martino, la panelista de LAM, compartió una imagen del exfuncionario porteño en el lugar llamado Vida Saludable. “Me cuentan que Roberto Garcia Moritán está en el Centro adventista Piuggari en Entre Ríos, las razones no las sé, pero pueden ser varias; estrés, bajas de peso, dejar el cigarrillo, pero confirmadísimo que está ahí”, contó Pochi de Gossipeame al replicar la foto de Martino en su cuenta de Instagram.

Roberto García Moritán

Además, la panelista detalló que “este centro no es que vas si tenes adicciones nada más, sino que sirve para miles de cosas; bajar de peso, ansiedad, estrés, desconectar ¡No necesitas tener una adicción como para ir! Hay uno que fui yo en Luján también”.

Roberto García Moritán

“Lo que me cuentan es que estaría medio bajón, para mí que le pasó mucho todo junto, se desbordó y fue para bajar un poco tanto estrés”, continúo escribiendo la periodista que siempre revela la noticia del día en sus redes sociales.

“Moritán autointernado” comenzó diciendo Ángel de Brito en LAM sobre la internación de Roberto García Moritán. “Está internado en el centro de Vida Sana” detalló uno de los panelistas del programa y mostraron las stories de que publicó Gossipeame en su Instagram.

“Van mucho los políticos cuando están muy estresados” aclaró Yanina Latorre, quien reveló que su mamá también estuvo internada allí por un tiempo que no preciso. “No hay televisión, no hay periódicos, no hay información; son caminatas, deportes y comida sana” culminó la esposa del exfutbolista.

Todavía no están claras las razones por las cuales Roberto García Moritán se autointernó en el centro de rehabilitación, a pesar de que la prensa tiene sus diversas versiones. Lo que es claro es que el político argentino necesitaba desconectar de la realidad que lo aquejaba y descansar de la vorágine mediática.

N.L