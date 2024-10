El mundo del espectáculo argentino sigue atento a los movimientos de una de sus parejas más comentadas: Pampita y Roberto García Moritán. Tras el anuncio de su separación, la vida de ambos se ha convertido en tema de interés constante en los medios y redes sociales. Sin embargo, el último fin de semana surgió un episodio que sorprendió a muchos: el posible reencuentro en el cumpleaños de Benicio, el hijo que la modelo tiene junto a su expareja, Benjamín Vicuña.

El pasado sábado 12 de octubre, Pampita celebró el cumpleaños número 10 de su hijo Benicio. La modelo organizó una fiesta íntima rodeada de familiares y amigos cercanos, donde también estuvieron presentes los hijos que comparte con Vicuña: Bautista y Beltrán. En sus redes sociales, la modelo compartió varias imágenes del evento, dedicándole unas palabras muy tiernas a su pequeño cumpleañero: “Benicio, mi niño feliz. ¡Sos magia pura chiquito de mi corazón! ¡Felices 10 años amor mío!”. En las fotos se la pudo ver abrazada a Benicio, quien lucía una camiseta de la selección argentina, mostrando su pasión por el fútbol.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la celebración, sino la presencia de Roberto García Moritán, quien habría pasado brevemente para saludar a su expareja y a su hija Ana, fruto de su relación con la modelo. Según comentó la periodista Paula Varela, en Socios del espectáculo, “Roberto estuvo un ratito ahí; pasó a saludar”, dejando en claro que, a pesar de su separación, el empresario mantiene un vínculo cordial con Pampita por el bienestar de su hija en común.

Benjamín Vicuña también estuvo presente

Otra figura clave en esta celebración fue Benjamín Vicuña, quien no faltó al festejo de su hijo. Según Varela, en el cumpleaños estuvieron presentes tanto Pampita como sus dos exmaridos, generando especulaciones sobre cómo fue la dinámica entre ellos. Sin embargo, la periodista aseguró que no hubo momentos tensos durante el encuentro. “Pregunté si hubo algún momento de tensión o algo y me dijeron que no, porque bueno, era un cumpleaños infantil y había tantos chicos dando vuelta que eso relajó un poco la situación”, afirmó.

Además de Benicio, los demás hijos de Pampita y Vicuña también participaron en la celebración. Bautista, Beltrán, Magnolia y Amancio se sumaron a los juegos y actividades, junto con Ana, la hija menor de Pampita y García Moritán, de tan solo 3 años. Las imágenes que se compartieron en redes sociales muestran a los hermanos disfrutando juntos, en un ambiente de armonía familiar.

