El descargo de Pampita tras ser vinculada con la situación legal de Roberto García Moritán: "Investiguen y van a ver"

Desde la separación con Roberto García Moritán, Pampita fue el foco de los medios por los ciertos rumores alrededor de la pareja y sobre todo después de la renuncia del empresario al gobierno porteño. Recientemente, la modelo se refirió a la situación legar de su ex pareja y además reveló como va a pasar el día de la madre.

La conductora comenzó hablando del apoyo que recibió de parte del público y también de sus seres queridos tras su abrupta ruptura con el ex ministro porteño. “Toda mi carrera me acompañaron mucho, en todos los momentos de mi vida. Son cariñosos, efusivos y llenan de amor a toda mi familia y a mí”, explicó la modelo.

Pampita

El descargo de Pampita tras ser vinculada con la situación legal de Roberto García Moritán

Tras la pregunta de la notera de cómo iba a pasar el día de la madre, la modelo no dudó en nombrar a sus hijos y decir que lo va a pasar rodeada de amor. “Va a ser hermoso porque voy a estar rodeada de mis hijos y de todo su amor”, dijo la conductora.

Pampita

Con respecto a la situación legal de Roberto, Carolina no se quedó callada a los rumores que la involucran a ella en una causa de Catamarca: “Investiguen y van a ver cómo son las cosas. Decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar. Ensucian y dicen cosas que no son ciertas. Pero yo no soy la periodista, no me corresponde a mí investigar”.

Pampita

Luego sostuvo su postura de que jamás hizo algo fuera de la ley. “Nadie puede salir a sospechar de mí, ni los que me conocen ni los que no, a quienes ni tengo que dar explicaciones. No hay nada ilegal”, explicó con respecto a esto.

“Yo trabajo en la tele hace mucho y sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo, pero sé cómo son las reglas del juego. Muchas reglas no me gustan pero me la banco porque estoy en esto. Tengo que esperar a que pase el tiempo, como digo siempre, que acomoda todo”, explicó la modelo sobre el juego de la televisión.

“La mentira me parece una injusticia, en todo sentido de la vida. Yo soy muy transparente en mis actos, así que ando tranquila por suerte”, siguió Pampita con una sonrisa. .“Para mí no hay grises, las cosas son blancas o negras y eso es en todos los aspectos de mi vida. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de mi vida. Siempre me levanté y seguí. Estoy llena de proyectos y sueños”, concluyó la entrevista.